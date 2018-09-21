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Трагедия: в течение всего нескольких месяцев в семье похоронили мужа, дочь и сына

22.09.2018 11:50 — Разное | Партизан  
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«И дочери нет, и сына, и мужа. За четыре месяца, три гроба, как можно пережить такое?» В семье Веры Ворониной – большое горе.

Трагедия: в течение всего нескольких месяцев в семье похоронили мужа, дочь и сына
Последним умер 33-летний Владислав: несколько недель назад он пожаловался матери на вялость и повышенную температуру.

Вера Воронина, мать умершего, рассказывает belsat.eu
«Он мне говорит: мама, давай я полежу. Есть антигриппин? Ну, я ему и налила. Он лег в постель и целый день лежал».

А уже вечером снова поднялась температура, и у мужчины пошла кровь изо рта. Мать немедленно вызвала «скорую помощь». По дороге в больницу у Владислава остановилось сердце. Машину скорой помощи остановили, мужчине стали делать непрямой массаж сердца. Вера Воронина:

«Там невооруженным глазом было видно, что она ввалила грудную клетку. Я рядом сидела и увидела сразу это, как только она убрала руки. Говорю: а что это вы сделали? Она ни слова, ни два. Вышла из машины скорой помощи. И все».

Медики вызвали милицию и дежурного врача, чтобы засвидетельствовать смерть мужчины, хотя Владислава, по словам матери, еще можно было спасти:

«Я ее умоляла, просила – езжай, не останавливайся, довези сына в больницу! Что я тебе, труп повезу? Что ты, медсестра? Я медсестра!»

В Тереховском филиале Добрушской центральной районной больницы рассказали, что у Воронина случилось артериальное кровотечение. В таких случаях шансов спасти человека немного – кровь бьет фонтаном и вытекает за считанные минуты. Владимир Микулин, заведующий тереховского филиала Добрушской ЦРБ:

«В данном случае – мы эту ситуацию разбирали – фельдшер сделал все, что мог. Учитывая тяжелое состояние пациента, здесь был один возможный результат. Поэтому нарушений со стороны действий фельдшера я никаких не вижу».

Перелом ребер при проведении непрямого массажа сердца иногда случается, подчеркивают специалисты, и считается осложнением реанимационных мер. И далеко не всегда переломы свидетельствуют о нарушении техники реанимации. При этом остановка машины скорой помощи – обязательное условие во время этих действий. Людмила Яненко, фельдшер «скорой помощи»:

«Непрямой массаж сердца в условиях, когда машина движется, провести эффективно просто невозможно. Это будет не эффективно, и к тому же будет рискованно для жизни тех, кто в машине находится».

Причину смерти Владислава Воронина сейчас выясняет экспертиза. Женщина, которая считает медиков виновными в смерти сына, направила обращения в следственные органы, Министерство здравоохранения и Администрацию президента. После получения результатов экспертизы Следственный комитет продолжит проверку, которая и должна расставить все точки над «и» в этой трагедии.


 
 
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«И дочери нет, и сына, и мужа. За четыре месяца, три гроба, как можно пережить такое?» В семье Веры Ворониной – большое горе.
 
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