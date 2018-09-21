Будет платить: в 2019 году Беларусь выплатит по внешним долгам 4,6 млрд USD

Таблицы НБРБ содержат меньше полезных данных, чем аналогичные документы Центробанка России, и выходят почти с 3-месячным опозданием. Но кое-что из них можно извлечь. При оценке будущих платежей по внешнему долгу Нацбанк делит экономику на 4 сектора — государственное управление, сам НБРБ, банки и небанковские кредитно-финансовые организации и остальные. Сектор госуправления — это по сути Минфин, остальные — нефинансовые предприятия (т.н. реальный сектор).





banki24.by, все сектора экономики в 2019 году заплатят по внешним долгам 4,6 млрд USD. Из этой суммы почти 3,6 млрд USD выпадает на основной долг и без малого 1,1 млрд USD — на проценты. Из калькуляции мы исключили торговые кредиты и авансы (постоянно рефинансируются) и межфирменное кредитование. Больше прочих в 2019 году придется раскошелиться сектору госуправления. По расчетамвсе сектора экономики в 2019 году заплатят по внешним долгам 4,6 млрд USD. Из этой суммы почти 3,6 млрд USD выпадает на основной долг и без малого 1,1 млрд USD — на проценты. Из калькуляции мы исключили торговые кредиты и авансы (постоянно рефинансируются) и межфирменное кредитование. Больше прочих в 2019 году придется раскошелиться сектору госуправления.





Общий долг к погашению для субъектов этого сектора составляет 2,4 млрд USD, основной — 1,5 млрд USD, проценты — 0,9 млрд USD. В начале сентября министр финансов Максим Ермолович рассказал, что в будущем году правительство планирует погасить 75% госдолга за счет рефинансирования новыми кредитами и только 25% — закрыть с концами, без заимствований. Ради рефинансирования госдолга Минфин Беларуси займет у кредиторов до 1,9 млрд USD, из которых около 1,5 млрд USD составят внешние деньги и 370 млн USD — внутренние. Внешние долги Нацбанка относительно невелики. За 2019 год НБРБ предстоит вернуть 363 млн USD, из них 331 млн USD — по основному долгу и 32 млн USD — в виде процентов.









Еще один крупный должник — банки Беларуси и небанковские кредитно-финансовые организации. В 2019 году они перечислят кредиторам 983 млн USD, в том числе 929 млн USD — по основному долгу и 53 млн USD — как проценты. Реальный сектор экономики должен внешнему миру сопоставимо с финансовым сектором — 914 млн USD. Предприятия вернут 792 млн USD в качестве основного долга и перечислят 123 млн USD в виде процентов. Понятно, что у секторов экономики Беларуси есть и внутренние валютные долги. Типичный пример — валютные облигации Нацбанка и Минфина. На 2019 год оценка совокупного валютного долга страны к погашению равна 6 млрд USD.



