ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет платить: в 2019 году Беларусь выплатит по внешним долгам 4,6 млрд USD

22.09.2018 11:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
К такому выводу можно прийти, изучив данные Нацбанка Беларуси. Сообщаем, кому будет труднее всех. Оценку предстоящих платежей по внешнему долгу белорусский Нацбанк публикует раз в квартал — в марте, июне, сентябре и декабре.

Таблицы НБРБ содержат меньше полезных данных, чем аналогичные документы Центробанка России, и выходят почти с 3-месячным опозданием. Но кое-что из них можно извлечь. При оценке будущих платежей по внешнему долгу Нацбанк делит экономику на 4 сектора — государственное управление, сам НБРБ, банки и небанковские кредитно-финансовые организации и остальные. Сектор госуправления — это по сути Минфин, остальные — нефинансовые предприятия (т.н. реальный сектор). 

По расчетам banki24.by, все сектора экономики в 2019 году заплатят по внешним долгам 4,6 млрд USD. Из этой суммы почти 3,6 млрд USD выпадает на основной долг и без малого 1,1 млрд USD — на проценты. Из калькуляции мы исключили торговые кредиты и авансы (постоянно рефинансируются) и межфирменное кредитование. Больше прочих в 2019 году придется раскошелиться сектору госуправления. 

Общий долг к погашению для субъектов этого сектора составляет 2,4 млрд USD, основной — 1,5 млрд USD, проценты — 0,9 млрд USD. В начале сентября министр финансов Максим Ермолович рассказал, что в будущем году правительство планирует погасить 75% госдолга за счет рефинансирования новыми кредитами и только 25% — закрыть с концами, без заимствований. Ради рефинансирования госдолга Минфин Беларуси займет у кредиторов до 1,9 млрд USD, из которых около 1,5 млрд USD составят внешние деньги и 370 млн USD — внутренние. Внешние долги Нацбанка относительно невелики. За 2019 год НБРБ предстоит вернуть 363 млн USD, из них 331 млн USD — по основному долгу и 32 млн USD — в виде процентов. 


Еще один крупный должник — банки Беларуси и небанковские кредитно-финансовые организации. В 2019 году они перечислят кредиторам 983 млн USD, в том числе 929 млн USD — по основному долгу и 53 млн USD — как проценты. Реальный сектор экономики должен внешнему миру сопоставимо с финансовым сектором — 914 млн USD. Предприятия вернут 792 млн USD в качестве основного долга и перечислят 123 млн USD в виде процентов. Понятно, что у секторов экономики Беларуси есть и внутренние валютные долги. Типичный пример — валютные облигации Нацбанка и Минфина. На 2019 год оценка совокупного валютного долга страны к погашению равна 6 млрд USD.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К такому выводу можно прийти, изучив данные Нацбанка Беларуси. Сообщаем, кому будет труднее всех. Оценку предстоящих платежей по внешнему долгу белорусский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина резко сократила закупки белорусского бензина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика