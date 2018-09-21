Станислав Садальский рассказал о болезни Пугачевой

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«Собеседник»

Такой вывод актер сделал на основании стройной фигуры Пугачевой, которую певица демонстрирует последнее время.— заявилВ мартезаявила, что ее организм уже не тот.отметила артистка. Вскоре после этого она призналась в интервью, что принимает таблетки от диабета.