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Ученые назвали пять самых бесполезных медицинских процедур

22.09.2018 12:11 — Разное | UDF  
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Ученые из Университета Мэриленда несколько лет подряд занимались изучением эффективности медицинских процедур, их побочными эффектами и целесообразностью в принципе.

Медикам пришлось провести сотни экспериментов, изучить огромное множество научных докладов и историй болезней. И уж только после этого они смогли сделать хоть какие-то обоснованные выводы. На данный момент этот вопрос досконально изучен, и специалисты смело озвучили список наиболее бесполезных процедур, которые применяются врачами и по сей день.

Ультразвуковое исследование сердца заслуженно на первом месте в этом списке. По мнению ученых, бесполезна эта процедура тем, что датчик помещен в пищевод пациента, а от этого ухудшается диагностика сердечно-сосудистой системы. Иными словами, данный способ исследования просто-напросто не несет никакого эффекта. Однако медики и его применяют в некоторых случаях.

Компьютерная томографическая ангиография легочной артерии тоже не вызывает доверия. Но с уверенностью можно сказать, что больной получает слишком высокую дозу радиации только за один «снимок».

УЗИ сонной артерии применяют с целью определения вероятности инсульта у человека. Известно, что легче предотвратить заболевание, чем лечить. И в случае с инсультом ранняя диагностика – то, что необходимо. Однако, как говорят специалисты, в 9 из 10 случаев делается она абсолютно неверно.

Удаление простаты на четвертой позиции рейтинга. По статистике, число мужчин, умерших от онкологии или сумевших ее побороть, никоим образом не зависит от удаления простаты.

На пятой строчке – дополнительный кислород при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Кроме того, что данная процедура не помогает пациенту, из-за нее в организме удерживается углекислый газ, что крайне вредно для здоровья человека.

 
 
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Ученые несколько лет подряд занимались изучением эффективности медицинских процедур.
 
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