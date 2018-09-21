"От администратора и доктора". Главный тренер "Днепра" назвал виновных в провале команды



Фото: "Днепр"

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— Комментировать особо мне нечего: проиграли домашнюю игру. Если есть вопросы, то я отвечу. Наверное, это наш уровень. Всех без исключения. Ни в коем случае не снимаю и с себя ответственность. Здесь вся команда виновата, начиная от меня, и заканчивая администратором и доктором.— Значит это наш уровень, если мы не можем играть через «не могу». У каждого футболиста есть предел. Чтобы достигать каких-то результатов, нужно работать выше этого предела. К сожалению, наш уровень сейчас не позволяет этого делать. У нас была неплохая товарищеская игра с «Городеей», были неплохие отрезки с БАТЭ, но сегодня…Как мне объяснить те действия, что мы даже мяч из аута своему выбросить не можем? Это надо возвращаться в школу, здесь есть претензии к детским тренерам, что они недодали. Нам нужно делать акцент на командную игру, на тактику, а учить элементарным вещам, как передача внутренней стороной стопы, должны в детско-юношеской школе.Неплохо начавший сезон «Днепр», выбивший весной из розыгрыша Кубка Беларуси «Шахтер», не знает побед в чемпионате страны с апреля и сейчас находится в зоне вылета из высшей лиги. Наряду с двумя столичными клубами — «Лучом» и «Торпедо».