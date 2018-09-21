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"От администратора и доктора". Главный тренер "Днепра" назвал виновных в провале команды

22.09.2018 12:05 — Разное | UDF  
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Фото: "Днепр"
Главный тренер футбольного клуба «Днепр» Сергей Литовченко прокомментировал безвольное поражение своей команды от «Смолевичей» и назвал основные причины неудач клуба. Его слова передает пресс-служба «Днепра».

— Комментировать особо мне нечего: проиграли домашнюю игру. Если есть вопросы, то я отвечу. Наверное, это наш уровень. Всех без исключения. Ни в коем случае не снимаю и с себя ответственность. Здесь вся команда виновата, начиная от меня, и заканчивая администратором и доктором.

— После предыдущей домашней игры вы говорили, что за время паузы вы подтянете физические кондиции команды. Однако «Смолевичи» был гораздо свежее «Днепра». Чем вы это объясните?

— Значит это наш уровень, если мы не можем играть через «не могу». У каждого футболиста есть предел. Чтобы достигать каких-то результатов, нужно работать выше этого предела. К сожалению, наш уровень сейчас не позволяет этого делать. У нас была неплохая товарищеская игра с «Городеей», были неплохие отрезки с БАТЭ, но сегодня…

Как мне объяснить те действия, что мы даже мяч из аута своему выбросить не можем? Это надо возвращаться в школу, здесь есть претензии к детским тренерам, что они недодали. Нам нужно делать акцент на командную игру, на тактику, а учить элементарным вещам, как передача внутренней стороной стопы, должны в детско-юношеской школе.

Неплохо начавший сезон «Днепр», выбивший весной из розыгрыша Кубка Беларуси «Шахтер», не знает побед в чемпионате страны с апреля и сейчас находится в зоне вылета из высшей лиги. Наряду с двумя столичными клубами — «Лучом» и «Торпедо».

 
 
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Сергей Литовченко прокомментировал безвольное поражение своей команды от "Смолевичей".
 
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