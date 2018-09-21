4 фактора, которые влияют на способность женщины испытывать оргазм

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На вопрос о том, какие факторы влияют на способность женщины получать оргазм во время близости, отвечают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets (www.secrets-center.ru).Существуют исследования, которые подмечают прямую взаимосвязь между способностью женщины испытывать оргазмы и ее генами. Значит ли это, что женщина, испытывающая оргазм, унаследовала эту способность от матери, бабушки и далее по списку? Ученые говорят, что да. Сейчас взаимосвязь генов и сексуального здоровья женщин стала предметом активного изучения, а это значит, что скоро мы получим более точные ответы. Пока можно говорить только о таких исследованиях, которые рассматривают генетические вариации в рецепторах дофамина и серотонина – тех нейромедиаторов, которые отвечают за ощущение радости и удовольствия, а также за мотивацию.Например, дофамин активирует нейроны головного мозга, закрепляя поведение, которое приносит пользу с точки зрения выживания человека как вида. Так, базовые функции выживания – еда и секс – подкрепляются чувством удовольствия. То, как интенсивно дофамин воспринимается нашим организмом, определяется геном, кодирующим рецепторы восприятия. За счет разницы в количестве повторов данного гена одним людям для достижения пика удовольствия достаточно посмотреть хороший фильм, а другим – прожить большое и яркое событие, например, пробежать марафон. Поэтому и ощущения от секса у женщин с разным генотипом может сильно отличаться.Еще один гормон, влияющий на нашу интимную жизнь – серотонин. Он снижает восприимчивость к негативным эмоциям и чувствительность к боли. Последовательность генов, которые кодируют рецепторы серотонина, содержит неравное у разных людей количество повторов. А это определяет способность человека сохранять позитивный настрой и переключаться с негативных эмоций на позитивные. Таким образом, генотип также будет влиять на способность женщины отключиться от негативных переживаний дня, от недовольства партнером, не связанных непосредственно с сексуальным опытом, что влияет на ее способность наслаждаться пиковыми фазами удовольствия в сексе.В науке сегодня противоборствуют два течения: первое говорит о том, что приоритетное влияние на оргазм и сексуальное поведение женщины имеют гены, а второе – что самое сильный фактор женской сексуальности – социальный.Как раз он отвечает за тесную связь психоэмоционального состояния женщины и ее способности к получению наивысшего удовольствия в сексе. Запреты общества на проявления сексуальной активности женщины в период полового созревания, более жесткие стереотипы по отношению к женщинам, ищущим сексуального удовлетворения вне брака, установки самих женщин по отношению к собственным, часто инстинктивным, сексуальным желаниям в большей степени блокируют способность женщины получать оргазм, чем влияние структуры генов или их изменения. Проще говоря, если воспитать женщину в тех условиях, где ее сексуальное здоровье и развитие будет подавляться, а стереотипы о сексе наравне с разного рода страшилками будут особенно насаждаться, то вероятность того, что ее сексуальная жизнь будет в полном порядке, стремится к нулю.Существуют исследования, на основании которых можно сделать вывод о зависимости способности женщины испытывать оргазм и расстояния между головкой клитора и входом во влагалище. Анатомически это можно объяснить тем, что женщины, у которых головка клитора и влагалищный зев находятся довольно близко друг к другу, при проникающем сексе в некоторых позах способны испытывать еще и клиторальную стимуляцию посредством трения клитора о лобок или даже основание полового члена партнера. На самом деле, учитывать этот параметр можно только в том случае, если вы решите подобрать себе вибратор-кролик (у некоторых моделей клиторальный отросток может оказаться короче или длиннее необходимого).Либидо – очень мощный фактор в том случае, когда мы говорим не только о возбудимости женщины, но и о ее способности получать оргазмы. Оно, в свою очередь, зависит от большого числа сопутствующих факторов, например, дня менструального цикла, образа жизни, питания, ритма жизни, приема антидепрессантов или оральных контрацептивов. Регулировать уровень либидо, если вы чувствуете, что он недостаточно высок, можно, изменяя перечисленные выше параметры. Например, заменять сидячий образ жизни активным, выстраивать питание с учетом необходимых организму витаминов, минералов и микроэлементов. Помочь это сделать может гинеколог-эндокринолог, который, опираясь на анализ крови на гормоны, даст необходимые рекомендации.