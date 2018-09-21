Закрытая сторона переговоров Лукашенко и Путина



Резиденция Бочаров Ручей

Что осталось за рамками официальных сообщений о пятничной встрече глав Беларуси и России в Сочи.приехал кв Сочи не с пустыми руками, сообщили вжурналисты кремлевского пула. Но что именно привезли в подарок, осталось загадкой.Президенты общались более четырех часов. Они не ограничились формальными переговорами, а успели покататься на электрокаре по резиденции, пока делегации совещались.– сообщили журналисты РИА Новости.Напомним, Лукашенко и Путин так и не сообщили, что смогли договориться. Между тем представитель МИД России Мария Захарова оценила отношения с Беларусью так: