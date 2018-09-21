ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закрытая сторона переговоров Лукашенко и Путина

22.09.2018 11:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Резиденция Бочаров Ручей
Подарки, езда на электрокаре, угощения.

Что осталось за рамками официальных сообщений о пятничной встрече глав Беларуси и России в Сочи.

Топ-3 факта о переговорах Лукашенко и Путина в Сочи

Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину в Сочи не с пустыми руками, сообщили в твиттере журналисты кремлевского пула РИА Новости. Но что именно привезли в подарок, осталось загадкой.

Закрытая сторона переговоров Лукашенко и Путина

Президенты общались более четырех часов. Они не ограничились формальными переговорами, а успели покататься на электрокаре по резиденции, пока делегации совещались.

– А когда пришло время ужина, всем подали щербет в тарелочках из мини-арбузов. Это могло польстить Батьке: он недавно хвастался своими бахчевыми, – сообщили журналисты РИА Новости.

Напомним, Лукашенко и Путин так и не сообщили, что смогли договориться. Между тем представитель МИД России Мария Захарова оценила отношения с Беларусью так: не друзья, а братья.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки, езда на электрокаре, угощения.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ангелы-хранители". Представитель МИД России Захарова оценила отношения с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика