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"Ангелы-хранители". Представитель МИД России Захарова оценила отношения с Беларусью

22.09.2018 11:43 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Евгений Биятов
В отношении белорусских партнеров уместнее всего употреблять слово «братья», а не «коллеги» или «друзья», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Об этом пишет Sputnik Беларусь.

– У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса, — отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются «на практике» и существуют «не только в теоретических подходах».

Ранее отношения между двумя государствами прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, у России и Беларуси настолько крепкие связи, что они приходятся друг другу «ангелами-хранителями».

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В отношении белорусских партнеров уместнее всего употреблять слово "братья".
 
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