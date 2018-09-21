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"Ангелы-хранители". Представитель МИД России Захарова оценила отношения с Беларусью
Фото: Sputnik / Евгений Биятов
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– У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса, — отметила дипломат.
Мария Захарова добавила, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются «на практике» и существуют «не только в теоретических подходах».
Ранее отношения между двумя государствами прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, у России и Беларуси настолько крепкие связи, что они приходятся друг другу «ангелами-хранителями».
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В отношении белорусских партнеров уместнее всего употреблять слово "братья".
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