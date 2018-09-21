"Ангелы-хранители". Представитель МИД России Захарова оценила отношения с Беларусью

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«Беларусь 1»

Об этом пишетБеларусь.отметила дипломат.добавила, что тесные отношения между Москвой и Минском доказываются «на практике» и существуютРанее отношения между двумя государствами прокомментировал белорусский президент. По его словам, у России и Беларуси настолько крепкие связи, что они приходятся друг другу