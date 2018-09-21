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Лукашенко заявляет, что переговоры с Путиным в Сочи были тяжелые, но результативные
Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу на совещании в Минске.
"Основная часть переговоров была один на один с президентом (России. - ИФ). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал А.Лукашенко.
Президента цитирует госагентство
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Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу на совещании в Минске. "Основная...
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