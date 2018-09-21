Лукашенко заявляет, что переговоры с Путиным в Сочи были тяжелые, но результативные

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу на совещании в Минске.

"Основная часть переговоров была один на один с президентом (России. - ИФ). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует госагентство БелТА .