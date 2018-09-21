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Крупные тарантулы появились в Гомельском регионе Беларуси – СМИ

22.09.2018 12:35 — Разное | Интерфакс  
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Крупные мохнатые тарантулы стали все чаще появляться в населенных пунктах Гомельской области. Местные жители обеспокоены, собирают волонтерские отряды для прочесывания местности и отлавливания пауков, которых помещают в стеклянные банки.

О неожиданном нашествии крупных тарантулов сообщает белорусский телеканал ОНТ.

"На этот раз насекомые взяли в кольцо деревню Ударное Лельчицкого района. Жители встречают их в огородах, сараях, а сегодня один из таких незваных гостей и вовсе пробрался в дом. Сродни сценарию фильма ужасов. А если серьёзно, то самих тарантулов очевидцы описывают как агрессивных насекомых, которые не боятся нападать", - сказано в очередном сюжете новостей ОНТ на тему появления тарантулов.

"Учёные подтверждают – это настоящий южнорусский тарантул. Может достигать размеров с человеческую ладонь. Сам вид хоть и редко, но всё же встречается у нас на юго-востоке. А в связи с потеплением климата, их среда обитания расширяется, а активность растёт. Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. До него здесь буквально 200 метров", - рассказывается в сюжете.

Сейчас в Ударном волонтёры прочёсывают окрестности небольшими группами. Ищут гнёзда, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов. Пока пауков просто ловят на приманку и закрывают в банке, чтобы потом показать учёным, передает ОНТ.

Ранее телеканал сообщал о появлении тарантулов в Светлогорском районе Гомельской области.

 

 

 
Теги: Новости
 
 
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Крупные мохнатые тарантулы стали все чаще появляться в населенных пунктах Гомельской области. Местные жители обеспокоены, собирают волонтерские отряды для...
 
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