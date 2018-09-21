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Президент Ирана пообещал усилить ракетный потенциал страны
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит расширять свою ракетную программу.
"Мы никогда не сократим свой ракетный потенциал, мы будем наращивать его день за днем", - сказал Рухани.
При этом он обратился к "недругам" Ирана. "Тот факт, что ракеты приводят вас в ярость, говорит о том, что это наше наиболее эффективное оружие", - сказал президент Исламской республики.
По данным западных СМИ, Иран располагает ракетами средней дальности (до 3000-3500 км).
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит расширять свою ракетную программу. "Мы никогда не сократим свой ракетный потенциал, мы будем наращивать...
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