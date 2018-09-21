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Президент Ирана пообещал усилить ракетный потенциал страны

22.09.2018 12:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит расширять свою ракетную программу.

"Мы никогда не сократим свой ракетный потенциал, мы будем наращивать его день за днем", - сказал Рухани.

При этом он обратился к "недругам" Ирана. "Тот факт, что ракеты приводят вас в ярость, говорит о том, что это наше наиболее эффективное оружие", - сказал президент Исламской республики.

По данным западных СМИ, Иран располагает ракетами средней дальности (до 3000-3500 км).

 
 
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит расширять свою ракетную программу. "Мы никогда не сократим свой ракетный потенциал, мы будем наращивать...
 
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