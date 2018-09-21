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Россия отказалась от американского лунного проекта, хочет создать свою лунную станцию

22.09.2018 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Будет российская лунная станция на луне или международная - это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами - странами БРИКС", - сказал Д.Рогозин в субботу на конференции в Королеве.

Он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.

"На Байконуре у нас запланированы переговоры с главой NASA и там будем обсуждать как будущее Международной космической станции, так и другие проекты", - сказал Д.Рогозин.

Он также заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (Deep Space gateway) в ее текущем виде.

"Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему", - сказал Д.Рогозин на конференции в Королеве.

Lunar Orbital Platform - Gateway или Лунная орбитальная платформа-шлюз - программа НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции смогут работать четыре человека на срок от 30 до 60-90 дней. Планируется, что пилотируемые полеты к станции с использованием ракеты-носителя SLS первоначально будут проводиться раз в год.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство станции может начаться уже в 2022 году.

 

 
 
Ссылка на источник 21
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Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Будет российская лунная станция на луне или...
 
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