Россия отказалась от американского лунного проекта, хочет создать свою лунную станцию

Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Будет российская лунная станция на луне или международная - это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами - странами БРИКС", - сказал Д.Рогозин в субботу на конференции в Королеве.

Он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.

"На Байконуре у нас запланированы переговоры с главой NASA и там будем обсуждать как будущее Международной космической станции, так и другие проекты", - сказал Д.Рогозин.

Он также заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (Deep Space gateway) в ее текущем виде.

"Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему", - сказал Д.Рогозин на конференции в Королеве.

Lunar Orbital Platform - Gateway или Лунная орбитальная платформа-шлюз - программа НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции смогут работать четыре человека на срок от 30 до 60-90 дней. Планируется, что пилотируемые полеты к станции с использованием ракеты-носителя SLS первоначально будут проводиться раз в год.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство станции может начаться уже в 2022 году.