Умер председатель правления и основатель БАТЭ Анатолий Капский

На 53-м году жизни после продолжительной болезни умер председатель правления, основатель футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. С 2005 года он также являлся генеральным директором завода ОАО «БАТЭ», пишет pressball.by. Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича.

Напомним, Анатолий был одним из инициаторов создания футбольного клуба БАТЭ, который основали в 1996 году. В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.