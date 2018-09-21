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Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира

22.09.2018 14:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира
Евгений Гончар / АиФ

21 сентября юбилейный 60-й сезон Белорусского государственного цирка открылся программой «Цирки мира». Зрителям представилась возможность увидеть самые эффектные номера разных жанров из ведущих цирков мира: Национального цирка Бухареста, Большого Московского цирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Национального цирка Будапешта, Национального цирка Пхеньяна, Цирка д’Ивер Буглион, Столичного цирка Астаны, Национального цирка Украины и самого Белгосцирка.

На сцене гостей цирка будут радовать и впечатлять воздушные гимнасты, акробаты на подкидных досках, оригинальный жонглер, эквилибристы на сигвее и проволоке, дрессированные львы, тигры, лошади, собаки, кошки, неподражаемые клоуны и многое другое.

Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира
На фото: художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Как сообщил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас ГРИГАЛЮНАС, на этот раз все номера специально не объединены единым тематическим сюжетом. Сделано это потому, что в программе нет определенного звездного номера, к которому подводят все остальные, так как каждое выступление органично само по себе. Приезжие артисты готовы показать белорусскому зрителю свой взгляд на цирк.

Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира
На фото: директор Белгосцирка Владимир Шабан. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

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Программа «Цирки мира» будет идти до 9 декабря. По словам директора Белгосцирка Владимира ШАБАНА, это невероятное шоу, богатое неповторимыми по красоте и сложности трюковыми номера, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Кроме того, он отметил, что таким ярким и насыщенным обещает быть весь сезон, а не только эта программа.

Интересно, что на первые показы представления билеты уже раскуплены. А гостями премьеры стали: гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин; народная артистка СССР, генеральный директор и художественный руководитель Национального цирка Украины Людмила Шевченко; министр культуры Венгрии Петер Фекете; руководитель группы артистов Национального цирка Пхеньяна Зи Ен Чхор.

Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира
На фото: гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Выступления лучших цирковых деятелей на одном манеже – это знаковое событие для циркового мира в целом. Как отметил Максим НИКУЛИН, «чем крепче дружба между цирками разных стран, тем лучше будет всем нам».

 
 
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В новом юбилейном сезоне зрители смогут увидеть выступления артистов из ведущих цирков мира.
 
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