Под куполом Белгосцирка собрались артисты со всего мира

21 сентября юбилейный 60-й сезон Белорусского государственного цирка открылся программой «Цирки мира». Зрителям представилась возможность увидеть самые эффектные номера разных жанров из ведущих цирков мира: Национального цирка Бухареста, Большого Московского цирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Национального цирка Будапешта, Национального цирка Пхеньяна, Цирка д’Ивер Буглион, Столичного цирка Астаны, Национального цирка Украины и самого Белгосцирка.

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

На сцене гостей цирка будут радовать и впечатлять воздушные гимнасты, акробаты на подкидных досках, оригинальный жонглер, эквилибристы на сигвее и проволоке, дрессированные львы, тигры, лошади, собаки, кошки, неподражаемые клоуны и многое другое.



На фото: художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Как сообщил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас ГРИГАЛЮНАС, на этот раз все номера специально не объединены единым тематическим сюжетом. Сделано это потому, что в программе нет определенного звездного номера, к которому подводят все остальные, так как каждое выступление органично само по себе. Приезжие артисты готовы показать белорусскому зрителю свой взгляд на цирк.



На фото: директор Белгосцирка Владимир Шабан. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Интересно, что на первые показы представления билеты уже раскуплены. А гостями премьеры стали: гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин; народная артистка СССР, генеральный директор и художественный руководитель Национального цирка Украины Людмила Шевченко; министр культуры Венгрии Петер Фекете; руководитель группы артистов Национального цирка Пхеньяна Зи Ен Чхор.



На фото: гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Выступления лучших цирковых деятелей на одном манеже – это знаковое событие для циркового мира в целом. Как отметил Максим НИКУЛИН, «чем крепче дружба между цирками разных стран, тем лучше будет всем нам».