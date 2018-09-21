Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные





Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал глава государства.

Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции «Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены», — заметил белорусский лидер.

Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем.

Лукашенко о переговорах с Россией по рефинансированию $1 млрд долга: отторжения не было никакого «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — заявил глава государства.

Возможность продления срока возврата кредита на БелАЭС и снижения процентной ставки обсудили в Сочи Александр Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.

Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой темных нефтепродуктов «Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет», — отметил белорусский лидер.

Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков — Лукашенко «Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: понимание с Россией по теме пересечения иностранцами белорусско-российской границы есть Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.

Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России.