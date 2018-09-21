"Я, как и Соболенко, девушка с характером". Молодая каноистка Ноздрева ставит рекорды с травмой плеча

К 19 годам Елена Ноздрева стала чемпионкой Европы, чемпионкой и рекордсменкой мира — что важно, не по юниорам, а среди взрослых каноистов. В интервью SPORT.TUT.BY Лена рассказала о том, как уехала из родной деревни в 14 лет и что у нее общего с героем комиксов Дэдпулом, а также — о равнении на Дарью Домрачеву, восхищении победами Арины Соболенко и травме плеча, с которой она готова соревноваться на Олимпиаде 2020 года в Токио.





«При работе плечевого пояса из левого плеча исходит звук трения костей»

Пока поклонники спорта восхищаются прогрессом 20-летней белорусской теннисистки Арины Соболенко, успехи каноистки Елены Ноздревой остаются практически незаметными. Но то, что Лена делает 19 лет в своем виде спорта, — уникально.

В июне Ноздрева выиграла финальный заезд в каноэ-одиночке на 500 м на чемпионате Европы за 2 минуты 3,53 секунды, и так быстро никто и никогда не справлялся с этой дистанцией.

— Я не знаю, как мне это удалось! — скромничает Лена, но уже скоро дает волю тщеславию. — На финише понимала, что проехала быстро, но не думала, что быстрее, чем за 2 минуты 5 секунд. Когда увидела протокол, реакция была такой: «3,53 секунды — серьезно?» — «Да». — «Так ведь это же мировой рекорд!» Ехала действительно классно. Чувствовала, что я на пике!

— 2 минуты 3,53 секунды — что стоит за цифрами?

— Пять лет тренировок. Успех в спорте зависит от характера и настроя. Еще, знаете, мысли материальны! Хотела показать свой максимальный результат, поэтому усиленно работала над общефизической подготовкой, пахала. Можно ведь прийти в тренажерный зал, «покатать вату» и потравить анекдоты, но что на выходе? В моем случае на фоне проделанной работы я бы сказала, что исход ожидаемый.

В августе, на планетарном первенстве по гребле на байдарках и каноэ в поргутальском Монтемор-о-Вельо, Лена пополнила копилку сборной Беларуси сразу тремя наградами: золотом в паре с Камиллой Бобр на дистанции 200 м, серебром и бронзой в каноэ-одиночке на 500 м и 200 м соответственно. Для справки, другие белорусские гребцы-призеры не поднимались на подиум большего одного раза.

В программе Олимпийских игр 2020 года в Токио у женщин в каноэ представлено две дистанции: каноэ-одиночка — 200 м, каноэ-двойка — 500 м. Получается, что бронза Ноздревой на чемпионате мира подтверждает ее небезосновательные претензии на олимпийскую медаль через два года.

— Именно бронза для меня наиболее ценна среди этих трех наград, но в меньшей степени из-за олимпийского статуса дисциплины, а потому, что год назад не смогла взять на ней медаль чемпионата мира из-за своего «косяка», — поясняет каноистка. — Тогда мне почему-то показалось, что я уже около финишного створа, поэтому сделала финальное выталкивание на пролет раньше, чем следовало. В итоге меня на чуть-чуть опередела спортсменка из Венгрии. Долго переживала из-за ошибки. Успокаивала себя тем, что нужно больше работать. Вот и выходит, что бронза ЧМ-2018 у меня идет за два года. Очень желанная медаль! В гонке на 200 м я хотела доказать, что отношусь к топовым атлетам.











— У тебя уже есть травмы?

— Да, травма левого плеча (поврежден суставной хрящ), а левая рука у меня опорная. Как случилось? В результате падения с гребного тренажера. Получается, что сейчас при работе плечевого пояса из левого плеча исходит звук трения костей. Ничего, кроме как операции, нельзя сделать, чтобы избавиться от боли в плече. А чувствую ее я каждый божий день!

— И зачем это нужно?

— Вот такая я повернутая на гребле! Да, можно было кинуть и лечиться, однако на хирургическое вмешательство и восстановление у меня, в принципе, нет времени. Как говорят врачи, после операции все будет хорошо, но потом вряд ли удастся вернуться на прежний уровень в плане спортивных результатов. Поэтому приходится мириться с тем, что плечо болит.

Во время гонок тебе все равно, болит что-то у тебя или не болит. У тебя восемь соперниц в заезде, с которыми нужно бороться, так что выкладываешься по полной. Уже после финиша начинается «отходняк», всегда тяжело и больно. Спасают массаж, тейпирование, замарозка — временно приглушают боль. На операцию пойду, видимо, после завершения карьеры. Либо сделаю паузу после Олимпиады в Токио.

«Меня уже, считай, пять лет нет дома. Вот мама и не хочет отпускать второго ребенка в спорт»

Лена Ноздрева родом из деревни Удога Чериковского района. Несмотря на деревенское воспитание девушки, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович назвает Лену интеллегенткой, ведь ее мама — учитель. Лена считает свою семью среднестатистической, «в которой оба родителя зарабатывают по 300−400 белорусских рублей». Ноздревы живут в деревянном доме, воду носят из колонки.

— Папа у меня работает вальщиком леса, и уже с четырех утра на ногах, — рассказывает каноистка. — Вальщикам удобнее выезжать на смены пораньше, когда летом еще нежарко. Иногда он трудится в две смены. Тогда вечером его тоже нет дома. Было время, когда я садила вместе с папой лес. Мне и деньги платили! До того как отец устроился в лесничестве, он работал в колхозе. Помню, на тракторе в ночную смену с ним ходила. Сзади сидела, каталась и кушала, а потом засыпала, а он что-то трамбовал всю ночь. Утром я шла в садик.

Сейчас без проблем могу выполнить любую мужскую работу по хозяйству. Как-то пилила бензопилой дрова. У нас есть мотоблок, умею управляться и с ним. Перенести мешок с картошкой? Пожалуйста! Папа как увидит — нервничает. «Не понимаю! Была такой маленькой, а тут вон какая сильная приехала. Неловко. Все наравне со мной делает», — говорит.





— Расскажи про Удогу.

— Это очень маленькая деревушка, так сказать, вымирающая. Молодежь оседает там лишь на первое время, когда, например, рождается ребенок и нужна помощь родителей. Активные люди подаются в город, потому что в деревне нет никаких предприятий. Уезжают в соседние деревни или города: Веремейки, Кличев, Могилев. Устраиваются на стройки, да где придется!

До лет десяти ребенку в деревне весело. Пока еще нет обязанностей, живешь сам по себе. Пришел, ушел. Училась я хорошо, ходила в спортивные секции. Пробовала силы в биатлоне, лыжах, волейболе, беге, спортивном ориентировании. Испробовала все, что можно, ведь в деревне нечем заняться.

Когда же становишься постарше, то от тебя уже ждут поддержки. Приезжаешь домой, а мама (она у меня завуч в школе, преподает русский язык) все еще на работе. Получается, что с тебя ужин, уборка по дому или по двору. Бывало, просили сварить картошку и покормить свинок. Длительный процесс, нужно еще было подтопить печь! Вот так вечер и проходил, потом делала уроки.

Моему младшему брату скоро исполнится 15 лет. Сейчас он — помощник для родителей. Занимается биатлоном в Веремейской средней школе. Его звали в Чаусы в училище олимпийского резерва на пробный сбор, но мама не отпустила. Сказала: «Хватит нам одного спортсмена в семье!»

— Ты пыталась заступиться за брата?

— Мама звонила мне, спрашивала, мол, так и так, дочь. Что делать? Советовала отпустить брата. «Пусть учится», — не согласилась мама.

Меня уже, считай, пять лет нет дома. Сначала я уехала в Гомель, где проходили тренировки, потом — в Мозырь, где поступила в училище олимпийского резерва. Мне тогда было 14 лет, то есть как брату сейчас. Вот мама и не хочет отпускать второго ребенка из дома...

— С греблей ты тоже познакомилась в Удоге?

— Нет. Как-то в Чериков на соревнования приехал тренер по гребле. Мой учитель физкультуры предложил ему съездить к нам в школу и посмотреть ребят. У нас было несколько девочек и парней, которые подходили по антропометрии. Правда, при встрече выяснилось, что ребят гребля не заинтересовала. Я и еще одна девочка остались на просмотре. Мы побегали в зале, отжимались, подтягивались. В итоге тренер позвал нас на мартовский сбор в Мозырь. Та девочка отказалась, а я поехала.





На тот момент у меня было нулевое понятие о том, что такое гребля. «Господи, ну съезжу, посмотрю! Что в этом такого?» — подумала. Не рассчитывала, что все так далеко зайдет. Даже присутствовал страх, что у меня ничего не получится, и тогда меня «погонят» обратно. Летом позвали на еще один сбор, чтобы попробовать прокатиться на лодках, и сразу посадили в каноэ.

В девятый класс пошла уже в Мозыре, большом городе. Тяжело было освоиться на новом месте без родителей. В общежитии меня какое-то время не принимали, так что жила мыслью о том, скорее бы выходные — съезжу домой. Если вдруг посреди недели что случалось, мама приводила в чувства словами: «Ну так едь домой! Что ты страдаешь?!»

Год металась в думах, нужно или не нужно оставаться в гребле. Мама наседала, предлагала сделать упор на учебе. Успеваемость в училище несколько упала, но скоро мама поняла — у меня одни тренировки на уме. Занятие греблей переросло в зависимость, жажду титулов и званий. Разумеется, ради побед нужно пахать, и я пашу. Думаю, мама окончательно смирилась с тем, что я — спортсменка.

— А что она думает о твоих мучениях в связи с травмой плеча?

— Пару раз мы поругались с мамой, обсуждая травму. Ей сложно меня переспорить.

«Могу быть вспыльчивой и злой, но уже через пять минут — ласковой и доброй. В этом мы с Дэдпулом похожи»

Первым стартом в гребле на байдарках и каноэ, на котором будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио, станут II Европейские игры 2019 года в Минске, что, безусловно, повышает значимость соревнований. В следующий раз такая возможность представится гребцам на чемпионате мира 2019 года в венгерском Сегеде.

Елена Ноздрева мечтает об олимпийской награде, и ей неважно, в какой дисциплине взять медаль. Одним из кумиров каноистки в белорусском спорте является 4-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В сториз Лены в Instagram можно найти сюжеты о том, как она смотрела биатлонные гонки и переживала за Дашу.

— Даша своим вкладом в развитие биатлона сделала очень много не только для Беларуси, но и для всего мира, — считает Лена. — Какое-то время, наверное, Дашу считали выскочкой, а она вон сколько побед добилась в своей карьере! Слежу за Дашей примерно с 2011 года, когда мы с мамой в деревне наблюдали за ее гонками от одного этапа Кубка мира к другому. Что-то мне мама рассказывала, еще я узнавала информацию про Дашу из телерепортажей и новостей в интернете. Меня вдохновляет пример Домрачевой. Пожалуй, она даже повлияла на мое решение развиваться в спорте. После нелепых казусов, как стрельба не по своим мишенем, Даше удавалось собраться с мыслями, принять поражение и дальше показывать прекрасные резальтаты. Еще она занимается благотворительностью. В общем, как человек Даша мне очень нравится, хоть я ее и не знаю. Думаю, что я смогла бы доверить ей все на свете!





Если брать Беларусь, то спортсмен из гребли вряд ли может быть настолько популярен, как ребята из биатлона или тенниса. Нас мало показывают по ТВ, про нас мало рассказывают в печати. Хотя у нас много чемпионов мира! Наш вид спорта один из самых медалеемких в стране среди олимпийских. Немного обидно, что нам не уделяют должного внимания, но, как видите, на результатах сборной по гребле на байдарках и каноэ это не сказывается.

— Скажи, а за успехами Соболенко ты следишь?

— Да! Мы с ней обе — девушки с характером. Обе родились в год Тигра. Приятно видеть, как Арина просто «выносит» одну за одной топовых теннисисток. Кстати, у нее же на левом предплечье красуется татуировка с тигром, а у меня там же — тату с созвездием Скорпиона!





Трехкратный чемпион мира на дистанции 200 м каноист Артем Козырь гоняет на лодке, которую сравнивает с Maserati в автомире . У Ноздревой такая же лодка с поправкой на цвет и множество наклеек с изображением Дэдпула и белорусского орнамента.

— Хотела купить наклейки на ноутбук, но потом нашла эти и подумала, что было бы прикольно обклеить ими лодку, — вспоминает Лена. — У меня лодка очень крутая и непримитивная, какими выглядят просто черно-белая лодка, бело-зеленая или красная. Но хотелось выделиться чем-то еще!

На тренировках и во время заездов все с удовольствием рассматривают мою лодку и улыбаются! Я со всеми спорю, кто называет мою лодку розовой! Какая же она розовая? Мне в принципе не нравится розовый. Моя лодка — в цвете фуксии! Когда просила сделать мне лодку этого цвета, во всем мире их было буквально пару штук, а сейчас на них пошла мода, так что, кажется, мне нужно опять менять лодку.

— Что общего у тебя с героем комиксов Дэдпулом?

— Я могу быть вспыльчивой и злой, но уже через пять минут — ласковой и доброй, воплощать собой вселенское Добро! Так что в этом мы с Дэдпулом похожи! Ему тоже может быть больно, но через боль он сделает то, что необходимо в данный момент. Все, что происходит с Дэдпулом или вокруг него, он переводит в шутку. Как и я! Он помогает другим людям. Иногда делает плохие вещи, и вот здесь мы с ним расходимся, ведь я — хороший Дэдпул!