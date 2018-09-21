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Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня

22.09.2018 — Разное | Полымя  
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Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным с участием руководства правительств двух стран.
– Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства, как белорусы, так и россияне, мы с вами, естественно. Вы правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более широком кругу. Именно в этом кругу. Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне (правительства) очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после встречи с премьер-министром России — очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что до конца года практически все вопросы развяжем, — сказал глава белорусского государства. – Они (вопросы. — Прим. БЕЛТА) не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решением вопросов я не вижу, — добавил Александр Лукашенко.
 В свою очередь Владимир Путин отметил, что на прошлой встрече с Александром Лукашенко в Сочи речь шла о текущих делах, перспективах развития как двусторонних отношений, так и интеграционных объединений, в которые входят Беларусь и Россия.
Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня
– Договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать, — сказал российский лидер.
Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня
Он отметил, что совсем недавно возникало много споров по ряду направлений.
– Скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком составе, — сказал Президент России.
Белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия: политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси.
Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня
 По итогам 2017 года товарооборот составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. Объем товарооборота за январь-июль 2018 года составил $20,4 млрд, увеличившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 15,2%. В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций.
Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжились в формате рабочего обеда 
Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина после завершения официальной части продолжились в формате рабочего обеда. Активные деловые контакты, согласование позиций по наиболее актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества продолжаются и на уровне руководства, и членов правительств двух стран. Как сообщалось, в Сочи 21 сентября проходят белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств. На повестку дня вынесены вопросы, касающиеся взаимодействия в различных сферах. Ранее Александр Лукашенко выразил уверенность, что стороны могут урегулировать фактически все вопросы двусторонней повестки к концу года.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил
 
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