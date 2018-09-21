Умер Анатолий Капский

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В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Об этом сообщили в пресс-службе БАТЭ.

О причинах смерти пока не известно. Информация о дате и месте прощания появится позже, сообщили SPORT.TUT.BY в пресс-службе клуба.

В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак, в 1999 году случился рецидив, пишет Tribuna.com . В январе 2013 года Капскому сделали в вильнюсской клинике операциюна сердце и сосудах, после которой он три дня провел в коме. О проблемах со здоровьем СМИ сообщали весной прошлого года, напоминает Sputnik.by . Весной этого года он был на встрече с болельщиками, а зимой вел переговоры с новым тренером Олегом Дулубом.

Анатолий Капский родился в деревне Дуброва Червенского района Минской области. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности», был слушателем Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Пять лет проработал генеральным директором ООО «Сталкер», был заместителем генерального директора по экономике ООО «БАТЭ». С июня 2005 года — генеральным директором ОАО «БАТЭ».

С 1996 года являлся президентом футбольного клуба БАТЭ, который он возглавлял с момента возрождения команды. С клубом Капский прошел весь путь от низших лиг до чемпионского титула. Впервые борисовская команда стала лучшей в стране в 1999 году. Далее БАТЭ выигрывал чемпионат в сезоне-2002. А с 2006 года клуб является непобежденным в Беларуси. Борисовчане завоевывают титул 12 лет подряд и близки к своему 13-му подряд чемпионству. За 21 год своего существования БАТЭ трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз — в Суперкубке.

В 2008 году БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Благодаря успешному выступлению в еврокубках борисовчане привозили в Беларусь «Реал», «Барселону», «Милан», «Арсенал», «Баварию», «Ювентус», ПСЖ, «Рому». В 2012 году БАТЭ обыграл в Лиге чемпионов мюнхенскую «Баварию» — 3:1. Это было единственное поражение немецкого клуба в том сезоне ЛЧ.

3 мая 2014 года был построен стадион «Борисов-Арена». На момент открытия это была лучшая футбольная арена страны.

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