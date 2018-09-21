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С 23 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
С 23 сентября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 23 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 36 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 44 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 65 копеек, ДТ — 1 рубль 44 копейки.
Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
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Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.
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