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Дмитрию Нагиеву предложили роль Остапа Бендера
По словам российского артиста, это его самые большие опасения после "Непрощённого". Актёр и ведущий Дмитрий Нагиев может сыграть роль Остапа Бендера. Он пока не может решиться на неё, сообщает RT.
— Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после фильма "Непрощённый". Это Остап Бендер. ... Я до сих пор ещё мечусь, — рассказал Дмитрий Нагиев.
По словам артиста, фильм про Остапа Бендера будет полнометражным, но без музыкального сопровождения. Нагиев отметил, что авторы собираются поместить главного героя "в ту страну, которая была вокруг в это время".
Остап Бендер — главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок".
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По словам российского артиста, это его самые большие опасения после "Непрощённого". Актёр и ведущий Дмитрий Нагиев может сыграть роль Остапа Бендера. Он пока не...
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