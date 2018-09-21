Дмитрию Нагиеву предложили роль Остапа Бендера













— Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после фильма "Непрощённый". Это Остап Бендер. ... Я до сих пор ещё мечусь, — рассказал Дмитрий Нагиев.





По словам артиста, фильм про Остапа Бендера будет полнометражным, но без музыкального сопровождения. Нагиев отметил, что авторы собираются поместить главного героя "в ту страну, которая была вокруг в это время".





Остап Бендер — главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок".



