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В Беларуси отмечают День без автомобиля

22.09.2018 14:34 — Разное | Партизан  
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Как напоминает БЕЛТА, акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности", которая проходила с 16 по 22 сентября во всем мире.

22 сентября Беларусь призывают отказаться от использования автомобилей и таким образом привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с влиянием автотранспорта на экологию.



Сегодня в Минске водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, показав свои права. А с 14.00 до 21.00 на улице Ленина пройдет масштабный экологический праздник. Гостей мероприятия ждут конкурсы, игры, концерт и экологические мастер-классы. Также там пройдет презентация велосипедов, самокатов, электраскутэрав. В 21.00 состоится велопробег к Национальной библиотеке.


По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, во время акции "День без автомобиля" выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от автомобилей сокращаются на 100-200 т. В Минске 85% выбросов в атмосферу приходится именно на автотранспорт и лишь 15% — на промышленные предприятия.


 
Теги: Минск
 
 
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Как напоминает БЕЛТА, акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности", которая проходила с 16 по 22 сентября во всем мире.
 
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