В Беларуси отмечают День без автомобиля

22 сентября Беларусь призывают отказаться от использования автомобилей и таким образом привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с влиянием автотранспорта на экологию.













Сегодня в Минске водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, показав свои права. А с 14.00 до 21.00 на улице Ленина пройдет масштабный экологический праздник. Гостей мероприятия ждут конкурсы, игры, концерт и экологические мастер-классы. Также там пройдет презентация велосипедов, самокатов, электраскутэрав. В 21.00 состоится велопробег к Национальной библиотеке.









По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, во время акции "День без автомобиля" выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от автомобилей сокращаются на 100-200 т. В Минске 85% выбросов в атмосферу приходится именно на автотранспорт и лишь 15% — на промышленные предприятия.



