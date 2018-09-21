Опасные ирушки свободно продаются в Беларуси





Белорусские игрушки, запрещённые в Евросоюзе. Фото: ec.europa.eu





Еврорадио. На сайте магазинов "Буслік" находим каталку на шнурке "Бимбасфера-котёнок" для детей от одного года. Когда младенец учится ходить, он может взять игрушку за шнурок и тянуть за собой. Но эксперты из европейской системы быстрого оповещения об опасных потребительских товарах RAPEX считают, что ребёнок может положить мелкие детали игрушки в рот и задохнуться, а длинный шнур может обмотаться вокруг шеи и вызвать асфиксию, пишет





Сотрудница онлайн-магазина Vovka.by говорит, что у них есть конструктор "Юный путешественник". Это пластиковый самолётик с лётчиком, который состоит из десяти деталей. По информации надзорных органов Евросоюза, опасность для детей представляет голова лётчика, которую легко снять и проглотить.





Была в продаже и игрушка-котёнок. Но её раскупили!





"Да, раньше был, а сейчас пока нет", — уточняет сотрудница Vovka.by.





Зато мы узнаём, что в серии "Бимбасфера" есть ещё слонёнок, клоун и бурундук. В Беларуси они по-прежнему остаются в продаже, хотя имеют такие же длинные шнурки, как "Бимбасфера-котёнок".





В детском отделе столичного ГУМа Еврорадио отвечают, что и самолётик, и котёнок были в продаже. Правда, продавец не находит их и предлагает зайти в другой раз.





Обе игрушки мы до сих пор можем найти на официальном сайте кобринской фабрики "Полесье". Вот "Юный путешественник", а вот коллекция игрушек "Бимбасфера". Маректолог фабрики "Полесье" Юрий Журов в беседе с Еврорадио отрицает все претензии:





"С белорусского рынка продукт убираться не будет, потому что он полностью соответствует требованием технического регламента".





Будет ли "Полесье" снимать с продажи в Беларуси игрушки, которые в Евросоюзе считаются смертельно опасными, нам ответят в ближайшее время. Кстати, "Юный путешественник" и "Бимбасфера-котёнок" — два из восьми белорусских потребительских товаров, которые были запрещены надзорными органами Евросоюза.



