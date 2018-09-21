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Octavia на метане: битопливный универсал Skoda стал мощнее и экономичнее

22.09.2018 15:10 — Разное | Tut.by  
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Компания Skoda объявила о начале выпуска модернизированной версии битопливного универсала Octavia G-TEC, приспособленного для работы как на бензине, так и на сжатом метане (CNG).


Главным новшеством у автомобиля 2019 модельного года стало появление работающего по циклу Миллера 1,5-литрового мотора TSI, сменившего прежний агрегат объемом 1,4 л и развивающего на 20 сил больше (130 лошадиных сил). Сообщается, что при работе на газе новый двигатель выбрасывает на 25% меньше CO2, чем на бензине.


Метан хранится в трех баллонах, два из которых установлены под полом багажника — они вмещают 17,7 кг природного газа. Обещанный Skoda запас хода при работе на газе равен 480 км, а как только метан израсходуется, двигатель автоматически переходит на бензин, для которого предусмотрен бак объемом 11,8 л. Увы, о суммарном запасе хода чехи не обмолвились — по идее, он должен быть больше тех 1330 км, которые были заявлены для прежней метановой Octavia.


О стоимости и сроках начала продаж обновленной Octavia G-TEC пока также сведений нет.

 
 
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О стоимости и сроках начала продаж обновленной Octavia G-TEC пока также сведений нет.
 
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