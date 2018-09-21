Лукашенко критикует Россию за ограничения ввоза белорусской сельхозпродукции, анонсирует скорое решение проблемы

Беларусь и Россия договорились в течение недели согласовать индикативный баланс взаимных поставок сельхозпродукции, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября на совещании в Минске.

"Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября - ИФ) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", - заявил глава государства.

Президента цитирует госагентство БелТА .

Он сообщил, что соответствующие балансы будут подписаны на правительственном уровне.

"Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены", - заметил белорусский лидер.

"Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России", - сказал А.Лукашенко.

Оценивая действия российской стороны президент сказал: "Что-то не понравилось - закрыли предприятие (запретили ввоз продукции в РФ – ИФ)". "И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок", - подчеркнул белорусский президент.

"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - отметил А.Лукашенко.