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Лукашенко рассчитывает на российский госкредит на $1 млрд

22.09.2018 13:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшихся в пятницу белорусско-российских переговоров в Сочи заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", - заявил глава государства.

Президента цитирует госагентство Белта.

А.Лукашенко также заявил о договоренности по перечислению Минску шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $200 млн. В 2016 году ЕФСР выделил стабкредит Беларуси на $2 млрд, Минск получил только 5 траншей на $1,6 млрд.

"Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", - заявил президент.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшихся в пятницу белорусско-российских переговоров в Сочи заявил, что с российской стороны не было отказа...
 
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