Президент Беларуси заявляет, что Россия сорвала сроки строительства БелАЭС и рассчитывает на снижение ставки по кредиту

Президент Беларуси Александр Лукашенко на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на снижение ставки по кредиту.

"Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%", - сказал А.Лукашенко на совещании в субботу в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом А.Лукашенко отметил, что "мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору".

По его словам, предложение белорусской стороны не вызвало отторжения. "Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - сказал президент.

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год (пуск запланирован в ноябре 2019 года – ИФ). Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо", - подчеркнул А.Лукашенко.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства "ТВЭЛ" на каждый энергоблок.

Как сообщалось, в июле бывший вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщал, что запуск первого энергоблока строящейся БелАЭС запланирован на конец июля 2019 года, вывод блока на проектную мощность 1200 МВт состоится в декабре того же года.

В соответствии с проектом, ввод первого энергоблока БелАЭС планировался на ноябрь 2018 года. Перенос срока ввода энергоблока ообусловлен тем, что "в 2016 году при перемещении уронили корпус реактора, генподрядчик заменил его безо всяких оговорок", - говорил В.Семашко.

В.Семашко подтверждал планы по запуску второго энергоблока с 1 июля 2020 года.

В июле 2016 года при проведении такелажных работ в ходе тренировочной установки реактора 330-тонный агрегат упал с высоты 2-4 метра. Новый корпус реактора поступил в Белоруссию в декабре 2016 года.

В 2012 году заключено межправительственное белорусско-российское соглашение, предусматривающее предоставление Минску госкредита на сумму до $10 млрд для финансирования до 90% стоимости контрактов с генподрядчиком.

По данным Минфина Беларуси, Минск в 2018 году привлечет $1,3 млрд средств госкредита России на строительство БелАЭС, в том числе $0,9 млрд во втором полугодии.

По данным ведомства, на 1 июля 2018 года по экспортному кредиту правительства РФ для строительства Белорусской АЭС выбрано $3 млрд.

Освоение кредитных средств в 2019-2020 годах будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП "Белорусская АЭС" и ЗАО "Атомстройэкспорт" и ожидается в объеме порядка $2,5 млрд.

Таким образом, на конец 2020 года привлечение средств российского госкредита на строительство БелАЭС может составить $6,4 млрд.