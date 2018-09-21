***Президент предложил правительству обсудить вопрос нефтепродуктов в увязке с оплатой за российский газ

Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" части поставок сырой нефти и поставкой темных нефтепродуктов. Поиск окончательного решения продолжится в ходе предстоящих встреч с президентом России, сообщил на совещании с участием членов правительства в субботу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (в ходе предстоящего саммита СНГ - ИФ) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил президент.

"Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - добавил А.Лукашенко, обращаясь к членам правительства.

Президент предложил членам правительства вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. При этом вопрос торговли нефтепродуктами обсуждается в контексте поставок российского газа и оплаты за него. "Прежде всего (вопросы – ИФ) связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к членам правительства.

Как сообщалось, Россия заявила о намерении резко сократить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета. Минфин России не исключал, что поставки нефтепродуктов в Беларусь могут быть снижены до 100-300 тыс.тонн в год. За 7 месяцев этого года Беларусь импортировала из РФ 2,4 млн тонн нефтепродуктов.

А.Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Беларусь в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

Беларусь ранее регулярно поднимала вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий и планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС. Цена поставок на 2018 и 2019 годы была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за тысячу кубометров соответственно.

С апреля 2017 года российская сторона не поднимала вопрос об оплате природного газа со стороны Беларуси.