ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Никогда нельзя складывать весла". Как жил Анатолий Капский

22.09.2018 15:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 сентября не стало председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского. SPORT.TUT.BY вспоминает яркие цитаты из последних интервью самого успешного менеджера в истории белорусского футбола.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О спорах внутри клуба

«Я ведь по жизни такой провокатор, что мне нравятся партнеры и сотрудники, которые со мной спорят. Мне интересно поведение того или иного специалиста в полемике. Хочется, чтобы это был не просто взгляд, который я приму. Мне хочется, чтобы человек доказывал свою точку зрения. Для меня важно, чтобы она была выстраданная, выстроенная. Специалист должен быть убежден в своей позиции и готов ее фундаментально защищать». (SPORT.TUT.BY)

О жизни без футбола

«Моя семья меня много критикует за то, что я слишком много времени уделяю футболу, хотя они и сами на этой почве все сумасшедшие. И супруга, и дети очень любят футбол. И когда я заявил тогда о намерении оставить руководство клубом (а я никого об этом не предупреждал, ни с кем не советовался), жена спросила: „А ты с ума не сошел? Или, может, собираешься сходить? Ты ж без этого жить не сможешь!“. Это был первый и главный шаг к переосмыслению того решения. А ведь и в самом деле: даже не представляю, как бы я без всего этого жил?» (SPORT.TUT.BY)

Об отношении грандов к БАТЭ

«Чувствовал, что «Барселона» относится к нам с уважением. Во время общения с руководством клуба-соперника в дни матчей существуют определенные мероприятия, определенный протокол, где посредником выступает делегат УЕФА. В Барселоне им был президент Федерации футбола Швеции. И он сказал: «Вам при общении с «Барселоной» не нужны посредники и помощь». Хотя и с ним у нас было непринужденное общение во время обеда, и мы даже не заметили, как быстро пролетело время, которое провели вместе. Вспоминая общение с представителями «Барселоны», «Баварии», «Милана» и других великих команд, могу сказать, что чем клубы именитее и представительнее, тем проще в них руководство. (SPORT.TUT.BY)


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О первой встрече с топ-клубом

«Эта встреча с «Миланом» во многом стала поворотной. Там мы почувствовали этот запах, который нас после этого тянул вверх. Был шокирован, когда меня пригласили в лучший миланский ресторан, любимое место президента клуба Галлиани. Это сейчас я влюблен в итальянскую кухню. А тогда я даже не знал, как к некоторым блюдам притрагиваться, какие приборы лучше брать, ведь среди них были такие, которых я прежде никогда в жизни не видел. И чтобы не попасть впросак, я почти ничего не ел. С тех пор у нас сохранились очень хорошие отношения с «Миланом», а Галлиани я считаю своим учителем. И специалисты наши много нового там почерпнули». (SPORT.TUT.BY)

О жертвах ради работы

«У нас любят жаловаться на то, что плохо живем. Но для того, чтобы жить лучше, надо много работать. К сожалению, когда ты многим людям даешь эту возможность, то далеко не у всех получается ее использовать. Помню, когда в 90-е начинал заниматься бизнесом, это было очень сложно. И чтобы выйти на определенный уровень, мы готовы были работать днем и ночью. Сейчас же людей, которые готовы жертвовать своим личным временем и вниманием к семье — очень немного. Те, кто в этом деле лучшие, предпочитали заводить свой бизнес. Правда, теперь, когда обострился кризис, возможно, стало несколько проще привлекать специалистов». (SPORT.TUT.BY)

О человеческих возможностях

«Никогда нельзя складывать весла, терять самообладание и веру. Человек может выдержать все. Я сам мог навсегда остаться в Турции. По-моему, в 2006 году — в выходной после моего дня рождения — повезли команду на рыбалку и шашлык на берегу горного озера. Температура воды около ноля. А я сел на водный мотоцикл и вперед — без жилета и предохранителя на руке: он нужен, чтобы мотоцикл не поехал дальше, если упадешь. В общем, заложил вираж — и меня выбросило из седла. Поначалу пытался плыть, но быстро свело все мышцы. Да и одежда тяжелая — кашемировый свитер, куртка «Аляска»… Держался только на руках и уже пару раз уходил под воду на несколько метров. А когда вот так «булькал», Криушенко прямо с берега, сняв вещи, прыгнул и поплыл ко мне в ледяной воде. Не знали ведь, как спасать — никаких средств под рукой. Нашли какой-то катамаран — и, как на велосипеде, доплыли до меня чуть раньше Игоря, которого тоже подобрали на борт. Я уже почти сознание потерял. А это было в ста метрах от берега. Тогда Криушенко поступил как мужик — рискуя жизнью, бросился меня спасать. После того как меня вытащили на берег, я отключился где-то на полчаса, а потом проснулся, как будто бы проспал сутки — все-таки насколько большие резервы скрыты в человеческом организме». («Прессбол»)


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О единстве в БАТЭ

«Рано утром мама пошла хлопотать по хозяйству, зашла в дом — а папы почему-то на кухне нет. Окликнула его несколько раз, заглянула в спальню — он еще теплым был… И когда мама позвонила и сказала, что случилось большое горе, у меня даже не промелькнуло, что несчастье случилось с отцом. Много мыслей в голове в этот момент пронеслось, но только не эта. Вот этим мне и запомнилась первая половина дебютного сезона в элите. На похороны приехали все из клуба. У нас уже тогда была очень дружная команда, как одна семья. Когда был поминальный стол, Юрий Пунтус сказал: «Толя, мы сделаем все, чтобы отец за нас в конце сезона порадовался». И у нас была потом невообразимая серия матчей, благодаря которой мы стали в итоге серебряными призерами. И я всегда считал, что это папа сверху на нас смотрел и помогал». (SPORT.TUT.BY)

О детстве в селе

«Куда возвращает меня ностальгия? В детство и молодость, когда были живы папа, дядя, дед, бабушка — все, кто сделал из меня человека. Вырос в обычной сельской семье, где ничего не давалось просто. Жили в своем деревянном доме, построенном папой. Потом родители переехали в Борисовский район и жили в предоставленной колхозом квартире. Но свой дом всегда роднее. Решили построить опять деревянный. Работали всем миром: помню, когда выкладывали печь, мы с сестрой босиком топтали глину. А сколько земли перерыли, и не скажешь! И мхом венцы сруба подбивали, и еще много чего. Весело!"(«Прессбол»)

Про идеальное утро

«Когда проснулся и солнце видишь, погода хорошая. Ну и еще исхожу из того, что в этой жизни пришлось преодолеть много испытаний, разных трудностей. Так что лучшее для меня утро — когда я знаю, что живы и здоровы родные и близкие. Когда знаю, что если есть проблемы, которые необходимо решить, то найду способ их решения. В общем, все так же, как и у любого человека. Где-то пелось: «Я страшно не люблю ночных звонков». Вот эта цитата еще мне близка. Люблю, чтобы события развивались не аварийно, чтобы они были управляемы». (SPORT.TUT.BY)

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября не стало председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского. SPORT.TUT.BY вспоминает самые яркие цитаты из последних интервью самого успешного менеджера в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика