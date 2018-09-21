"Никогда нельзя складывать весла". Как жил Анатолий Капский

22 сентября не стало председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского. SPORT.TUT.BY вспоминает яркие цитаты из последних интервью самого успешного менеджера в истории белорусского футбола.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О спорах внутри клуба

«Я ведь по жизни такой провокатор, что мне нравятся партнеры и сотрудники, которые со мной спорят. Мне интересно поведение того или иного специалиста в полемике. Хочется, чтобы это был не просто взгляд, который я приму. Мне хочется, чтобы человек доказывал свою точку зрения. Для меня важно, чтобы она была выстраданная, выстроенная. Специалист должен быть убежден в своей позиции и готов ее фундаментально защищать». (SPORT.TUT.BY )

О жизни без футбола

«Моя семья меня много критикует за то, что я слишком много времени уделяю футболу, хотя они и сами на этой почве все сумасшедшие. И супруга, и дети очень любят футбол. И когда я заявил тогда о намерении оставить руководство клубом (а я никого об этом не предупреждал, ни с кем не советовался), жена спросила: „А ты с ума не сошел? Или, может, собираешься сходить? Ты ж без этого жить не сможешь!“. Это был первый и главный шаг к переосмыслению того решения. А ведь и в самом деле: даже не представляю, как бы я без всего этого жил?» ( SPORT.TUT.BY )

Об отношении грандов к БАТЭ

«Чувствовал, что «Барселона» относится к нам с уважением. Во время общения с руководством клуба-соперника в дни матчей существуют определенные мероприятия, определенный протокол, где посредником выступает делегат УЕФА. В Барселоне им был президент Федерации футбола Швеции. И он сказал: «Вам при общении с «Барселоной» не нужны посредники и помощь». Хотя и с ним у нас было непринужденное общение во время обеда, и мы даже не заметили, как быстро пролетело время, которое провели вместе. Вспоминая общение с представителями «Барселоны», «Баварии», «Милана» и других великих команд, могу сказать, что чем клубы именитее и представительнее, тем проще в них руководство. ( SPORT.TUT.BY )



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О первой встрече с топ-клубом

«Эта встреча с «Миланом» во многом стала поворотной. Там мы почувствовали этот запах, который нас после этого тянул вверх. Был шокирован, когда меня пригласили в лучший миланский ресторан, любимое место президента клуба Галлиани. Это сейчас я влюблен в итальянскую кухню. А тогда я даже не знал, как к некоторым блюдам притрагиваться, какие приборы лучше брать, ведь среди них были такие, которых я прежде никогда в жизни не видел. И чтобы не попасть впросак, я почти ничего не ел. С тех пор у нас сохранились очень хорошие отношения с «Миланом», а Галлиани я считаю своим учителем. И специалисты наши много нового там почерпнули». ( SPORT.TUT.BY )

О жертвах ради работы

«У нас любят жаловаться на то, что плохо живем. Но для того, чтобы жить лучше, надо много работать. К сожалению, когда ты многим людям даешь эту возможность, то далеко не у всех получается ее использовать. Помню, когда в 90-е начинал заниматься бизнесом, это было очень сложно. И чтобы выйти на определенный уровень, мы готовы были работать днем и ночью. Сейчас же людей, которые готовы жертвовать своим личным временем и вниманием к семье — очень немного. Те, кто в этом деле лучшие, предпочитали заводить свой бизнес. Правда, теперь, когда обострился кризис, возможно, стало несколько проще привлекать специалистов». ( SPORT.TUT.BY )

О человеческих возможностях

«Никогда нельзя складывать весла, терять самообладание и веру. Человек может выдержать все. Я сам мог навсегда остаться в Турции. По-моему, в 2006 году — в выходной после моего дня рождения — повезли команду на рыбалку и шашлык на берегу горного озера. Температура воды около ноля. А я сел на водный мотоцикл и вперед — без жилета и предохранителя на руке: он нужен, чтобы мотоцикл не поехал дальше, если упадешь. В общем, заложил вираж — и меня выбросило из седла. Поначалу пытался плыть, но быстро свело все мышцы. Да и одежда тяжелая — кашемировый свитер, куртка «Аляска»… Держался только на руках и уже пару раз уходил под воду на несколько метров. А когда вот так «булькал», Криушенко прямо с берега, сняв вещи, прыгнул и поплыл ко мне в ледяной воде. Не знали ведь, как спасать — никаких средств под рукой. Нашли какой-то катамаран — и, как на велосипеде, доплыли до меня чуть раньше Игоря, которого тоже подобрали на борт. Я уже почти сознание потерял. А это было в ста метрах от берега. Тогда Криушенко поступил как мужик — рискуя жизнью, бросился меня спасать. После того как меня вытащили на берег, я отключился где-то на полчаса, а потом проснулся, как будто бы проспал сутки — все-таки насколько большие резервы скрыты в человеческом организме». (« Прессбол »)



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О единстве в БАТЭ

«Рано утром мама пошла хлопотать по хозяйству, зашла в дом — а папы почему-то на кухне нет. Окликнула его несколько раз, заглянула в спальню — он еще теплым был… И когда мама позвонила и сказала, что случилось большое горе, у меня даже не промелькнуло, что несчастье случилось с отцом. Много мыслей в голове в этот момент пронеслось, но только не эта. Вот этим мне и запомнилась первая половина дебютного сезона в элите. На похороны приехали все из клуба. У нас уже тогда была очень дружная команда, как одна семья. Когда был поминальный стол, Юрий Пунтус сказал: «Толя, мы сделаем все, чтобы отец за нас в конце сезона порадовался». И у нас была потом невообразимая серия матчей, благодаря которой мы стали в итоге серебряными призерами. И я всегда считал, что это папа сверху на нас смотрел и помогал». ( SPORT.TUT.BY )

О детстве в селе

«Куда возвращает меня ностальгия? В детство и молодость, когда были живы папа, дядя, дед, бабушка — все, кто сделал из меня человека. Вырос в обычной сельской семье, где ничего не давалось просто. Жили в своем деревянном доме, построенном папой. Потом родители переехали в Борисовский район и жили в предоставленной колхозом квартире. Но свой дом всегда роднее. Решили построить опять деревянный. Работали всем миром: помню, когда выкладывали печь, мы с сестрой босиком топтали глину. А сколько земли перерыли, и не скажешь! И мхом венцы сруба подбивали, и еще много чего. Весело!"( «Прессбол» )

Про идеальное утро

«Когда проснулся и солнце видишь, погода хорошая. Ну и еще исхожу из того, что в этой жизни пришлось преодолеть много испытаний, разных трудностей. Так что лучшее для меня утро — когда я знаю, что живы и здоровы родные и близкие. Когда знаю, что если есть проблемы, которые необходимо решить, то найду способ их решения. В общем, все так же, как и у любого человека. Где-то пелось: «Я страшно не люблю ночных звонков». Вот эта цитата еще мне близка. Люблю, чтобы события развивались не аварийно, чтобы они были управляемы». ( SPORT.TUT.BY )