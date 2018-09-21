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Конкурс самых умных, самых начитанных, самых творческих и креативных девчонок

22.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Каждая  девочка с детства мечтает стать леди! И, наверное, каждой девочке хоть раз в жизни, хоть ненадолго хочется стать героиней волшебной сказки, примерить прекрасный наряд принцессы или попробовать себя в роли доброй феи, которая удивляет всех своими чудесами. И такую возможность получили четыре девочки в возрасте от 6 до 8 лет, которые стали участницами конкурса юных читательниц «БиблиоЛеди»: Ксения Июльская, София Лычковская, Екатерина Веренич и Кира Коваленко.

Конкурс самых умных, самых начитанных, самых творческих и креативных девчонок

Победительница конкурса «БиблиоЛеди-2018»
Ксения Июльская с мамой и папой

Конкурс «БиблиоЛеди» —  конкурс самых умных, самых начитанных, самых творческих и креативных девчонок, которые дружат с книгой! Он проходил в  рамках дней Ауце в Несвиже. Юным конкурсанткам предстояло пройти пять непростых, но увлекательных этапов, таких, как «Визитка» — представление участницы и реклама любимой книги, презентация костюма литературного героя «Мой любимый сказочный герой»,  интеллектуальный тур «По страницам детских книг»; «Очумелые ручки»— конкурс по изготовлению закладок для книги и последний конкурс-фантазия  «Жила-была библиотека».  Настоящим «гвоздём программы» стал конкурс «Мой любимый сказочный герой». Участницы «БиблиоЛеди» перевоплотились в героев знаменитых сказок: Деда Мазая, Снежную Королеву, добрую Фею — крёстную Золушки, которая прямо на конкурсе показала своё волшебство, и Забаву.

Конкурс самых умных, самых начитанных, самых творческих и креативных девчонок

Звание «БиблиоЗнайки» получила Кира Коваленко

Весёлый Карлсон не давал скучать зрителям, пока девочки готовились к конкурсам, задавая каверзные вопросы, а хорошее настроение помогали создавать участницы вокальной студии РЦК Полина Романий, Валерия Прохода, Злата Веремчук и Александра Полещук.

В составе жюри были наши гости из Латвии, библиотекари Илга Страуме и Сигита Сербуленко.  Все девочки очень творчески подошли к конкурсу и жюри ожидала трудная работа — выбрать «БиблиоЛеди». По итогам всех конкурсов жюри определило победительницу. Главную корону и титул «БиблиоЛеди-2018» получила Ксения Июльская. Но и остальные конкурсантки не остались без внимания. Каждая девочка получила приз в определённой номинации: «БиблиоЗнайкой» стала  Кира Коваленко, «БиблиоФантазийкой» — Екатерина Веренич и «БиблиоОсобинкой» — София Лычковская. В напутствие, Королева Книга пожелала каждому, чтобы в их жизни не было ни дня, когда бы они не прочитали хоть страничку из новой книги.

Конкурс самых умных, самых начитанных, самых творческих и креативных девчонок

Зрители конкурса «БиблиоЛеди-2018»
со сказочными героями Карлсоном и Королевой Книгой

Мы благодарим зрителей за поддержку, жюри — за их трудную работу, девочек — за активное участие, родителей — за помощь в организации конкурса. А также  выражаем благодарность начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи А.В. Круглику за помощь в приобретении подарков и  лидеру компании «Фаберлик» М.В. Язвинской за подарки, предоставленные не только девочкам, но и их мамам.

Алёна ЧУХЛЕЙ,

заведующий отделом по работе с детьми

Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо.

Фото Софьи ЛЮБАНЕЦ.

 


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Каждая  девочка с детства мечтает стать леди! И, наверное, каждой девочке хоть раз в жизни, хоть ненадолго хочется стать героиней
 
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