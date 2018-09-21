Полузащитник БАТЭ и один из лучших футболистов в истории Беларуси Александр Глеб прокомментировал новости о смерти председателя правления клуба Анатолия Капского .



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«До сих пор не могу поверить в это. В голове неразбериха и пустота. Не могу найти слов! Как такое произошло? Анатольевич, Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания. Глядя на вас верил всегда, что все будет хорошо! Спасибо за все, что вы делали для всех нас! Скорбим. Светлая память!», — написал Александр Глеб на своей странице в Instagram.