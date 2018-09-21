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Рубрика «зависть». Рианна стала послом Барбадоса, чтобы продвигать туризм и отвечать за инвестиции в родную страну
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В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы образования, туризма и инвестиций в стране, в которой родилась,
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Рубрика «зависть». Рианна стала послом Барбадоса, чтобы продвигать туризм и отвечать за инвестиции в родную страну
В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы...
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