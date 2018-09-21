В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы образования, туризма и инвестиций в стране, в которой родилась, сообщает ria.ru со ссылкой на источник правительства Бербадоса.



«Рианна очень любит свою страну, и это отражается в ее филантропии, особенно в сфере здоровья и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм, в том, как она работает на благо своей страны и ценит ее как свой дом», – отметила в своем заявлении премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли. Политик считает, что певица внес огромный вклад в популяризацию островного государства. К тому же, сейчас представители власти Барбадоса видят в Рианне не только музыкальный талант, но и проницательность и дальновидность в бизнесе. Соответственно, назначение на новую должность позволит певице играть более важную роль в изменениях, которые необходимы Барбадосу.



«Я с нетерпением жду возможности поработать с премьер-министром Моттли и ее командой над улучшением Барбадоса», — заявила сама Рианна. Певица отметила, что гордится новым назначением.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика «зависть». Рианна стала послом Барбадоса, чтобы продвигать туризм и отвечать за инвестиции в родную страну В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы...