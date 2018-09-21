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Рубрика «зависть». Рианна стала послом Барбадоса, чтобы продвигать туризм и отвечать за инвестиции в родную страну

22.09.2018 15:42 — Разное | KYKY  
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В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы образования, туризма и инвестиций в стране, в которой родилась, сообщает ria.ru со ссылкой на источник правительства Бербадоса. 

«Рианна очень любит свою страну, и это отражается в ее филантропии, особенно в сфере здоровья и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм, в том, как она работает на благо своей страны и ценит ее как свой дом»,  –  отметила в своем заявлении премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли. Политик считает, что певица внес огромный вклад в популяризацию островного государства. К тому же, сейчас представители власти Барбадоса видят в Рианне не только музыкальный талант, но и проницательность и дальновидность в бизнесе. Соответственно, назначение на новую должность позволит певице играть более важную роль в изменениях, которые необходимы Барбадосу.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с премьер-министром Моттли и ее командой над улучшением Барбадоса», — заявила сама Рианна. Певица отметила, что гордится новым назначением.

 
 
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В одной стране мира одну очень известную певицу назначила чрезвычайным послом. Речь не про Беларусь, а про Барбадос и Рианну. Теперь поп-дива отвечает за вопросы...
 
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