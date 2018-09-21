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МИД России: Беларусь или Белоруссия – просто братья!
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Представители российской власти предпочитают называть нашу страну «Белоруссия», чем часто вызывают негодование у беларусов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, видимо, захотела решить проблему и в эфире телеканала «Беларусь 1» предложила называть беларусов братьями,
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Представители российской власти предпочитают называть нашу страну «Белоруссия», чем часто вызывают негодование у беларусов. Официальный представитель МИД...
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