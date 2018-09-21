Из-за решения Мингорисполкома о сносе зданий, который он же разрешил построить, беларуская компания может потерять $4,5 миллиона

Мингорисполком обязал компанию, которая владеет пристройками около некоторых выходов из метро, снести здания, где сейчас работают KFC и Burger King. По информации TUT.by рассказывает историю конфликта, стоимость 4,5 миллиона долларов.



Предыстория



Компания «Реви Тар Инвест» построила и владеет небольшими зданиями на выходе со станций метро «Восток» и «Каменная Горка», которые арендуют, в том числе KFC и Burger King. Компания также имеет долю в пристройках на «Пушкинской». Важно: земли под помещения, которые не арендует именитый фаст-фуд, компании предоставил Мингорисполкомом в аренду без аукциона. А вот площадку под строительство объектов, которые арендуют KFC и Burger King, компания приобрела в 2011 году на аукционе сроком на пять лет. Пристройки сдали в 2015 году. Сооружения построены и зарегистрированы на основании решений города и других необходимых разрешительных документов, уверяют в «Реви Тар». Все документы у компании есть. Рыночная стоимость всех объектов — почти 4,5 миллиона долларов. Тот же KFC вложил в запуск ресторана еще около миллиона. Burger King и Texas Chicken — тоже немало.



Как один бизнесмен просил другого снести свои объекты



В 2015 году, по словам соучредителя «Реви Тара» Сергея Тарасюка, Мингорисполком позвал их на встречу с компанией, которая в то время строила «Дану Молл», чтобы осудить снос пристроек у метро на «Востоке». Тарасюк не согласился и уточнил, что предложения о выкупе у его компании этих помещений или предоставления таких же помещений в строящемся ТЦ застройщики «Даны» тоже отвергли. «В наш адрес поступали угрозы, что их компания любым способом добьется сноса наших зданий», — говорят сейчас в «Реви Тар».

В 2016 году «Реви Тар» обратился в Мингорисполком за продлением срока договора аренды земли, где сейчас находятся Burger King и KFC. Но город отказал, а в августе прислал письмо, что все их объекты на «Каменной Горке» и «Востоке» построены незаконно. Бизнесмену предложили заплатить в качестве штрафа их рыночную стоимость. Бизнесмен попытался решить проблему, поэтому начал ходить на совещания в Мингорисполком. «Чиновники заходили в тупик, и последним аргументом было, что там (показывает палец вверх) все решили. Мол, мы понимаем, что это дико, но мы это будем выполнять», — рассказывает Тарасюк.



В ноябре 2016 года Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».



Суд и постановление чиновников о сносе зданий KFC и Burger King



«Реви Тар Инвест» обратился в суд с требованием признать решение Мингорисполкома недействительным. Сотрудники компании пытались доказать, что чиновники, выдавая разрешения на застройку, действовали по закону. Мингорисполком настаивал, что его сотрудники нарушали закон. Но во всех случаях суд поддержал мэрию. «Реви Тар» прошел все стадии до Верховного суда, но это ничего не изменило. Отметим, что к пристройкам у «Пушкинской» у Мингорисполкома вопросов не было.



После завершения всех судов полгода была тишина. А потом Мингорисполком принял решение, согласно которому «Реви Тар» должен до 1 сентября снести пристройки возле «Каменной Горки». Причина сноса — самовольное строительство. В августе пришло решение о сносе до 1 ноября объектов на «Востоке». «Это является грубым нарушением закона и наших прав собственности, так как факт самовольного строительства может быть установлен только судом. Все объекты законно построены и зарегистрированы, эксплуатируются, в доход государства выплачиваются все необходимые суммы налогов и сборов», – говорит Сергей.



Что говорят застройщики «Дана Молл»



По словам замдиректора «Зомекс Инвестмент» Найан Доши у них все хорошо: «Объекты торговли и общепита в сооружениях над выходами из станции метро «Восток», существующие и функционирующие до настоящего времени, не являются конкурентами для ТОЦ и могут работать постоянно. Данные объекты никак не мешают торговому центру и не затрагивают его интересов»



Что говорят чиновники



Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что несколько лет назад государство решило пересмотреть отношение к самовольному строительству и ужесточило контроль за ним. Провело мониторинг и выявило нарушителей. Среди них была и «Реви Тар Инвест» с их объектами. По словам Лучиновича, «Реви Тар Инвесту» на совещаниях в мэрии был предложен следующий вариант: «Мы говорили о том, что у них есть нарушения, и по букве закона их сооружения должны снести. Но вместе с тем была выработана схема, по которой инвесторы должны были возместить рыночную стоимость объектов. То есть вернуть деньги, которые они заработали на том, что у них объект незаконно больший по площади, — и дальше работать».



Поскольку «Реви Тар» на эти условия не согласился, Мингорисполком отменил все свои предыдущие решения по этой компании, ссылаясь на мониторинг. Виновные работники комитета градостроительства, которые выдавали разрешения, уже не работают в мэрии или получили дисциплинарные взыскания, говорит Лучинович. По его словам, это произошло еще до его прихода в Мингорисполком.



Итог:



Работники Мингорисполкома существенного наказания не понесли, а застройщик рискует получить ощутимые денежные потери.

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