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Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома
Новости Беларуси. Деловые костюмы на спортивную форму сменили в эти выходные столичные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома. Спортивный праздник объединил более 200 участников. Самими напряженными выдались соревнования по технике велотуризма. Засчитывались не только скорость, но и виртуозное преодоление препятствий. Тем временем болельщики соревнуются в креативности.
Ирина Милькевич, участник спортакиады:
Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:
Среди дисциплин – парковый волейбол, мини-футбол, настольный теннис. Плавание, шашки и даже стрельба из оптико-электронного тренажера. Спортивные состязания – полюбившийся вид тимбилдинга у столичных представителей власти. Спартакиада проходит уже в пятый раз.
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Новости Беларуси. Деловые костюмы на спортивную форму сменили в эти выходные столичные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под Минском...
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