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Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

22.09.2018 16:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Деловые костюмы на спортивную форму сменили в эти выходные столичные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома. Спортивный праздник объединил более 200 участников. Самими напряженными выдались соревнования по технике велотуризма. Засчитывались не только скорость, но и виртуозное преодоление препятствий. Тем временем болельщики соревнуются в креативности.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Ирина Милькевич, участник спортакиады:
Настроение боевое, дух спортивный. Все очень нравится. Дело в том, что эта спартакиада проходит два раза в год. Естественно, чтобы добиться результата, мы тренируемся на протяжении всего периода.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:
Все эти соревнования мы проводим традиционно, с большим удовольствием участники принимают в них участие. Такие соревнования нас сплочают, приобщают к здоровому образу жизни. Соревнования пройдут на высоком организованном уровне.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

Среди дисциплин – парковый волейбол, мини-футбол, настольный теннис. Плавание, шашки и даже стрельба из оптико-электронного тренажера. Спортивные состязания – полюбившийся вид тимбилдинга у столичных представителей власти. Спартакиада проходит уже в пятый раз.

Под Минском проходит традиционная спартакиада работников районных администраций и Мингорисполкома

 
 
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Новости Беларуси. Деловые костюмы на спортивную форму сменили в эти выходные столичные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под Минском...
 
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