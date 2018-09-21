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Ещё на 1 копейку дороже: с 23 сентября в Беларуси изменится стоимость автомобильного топлива
Новости Беларуси. С 23 сентября покупка топлива в Беларуси будет обходиться немного дороже. Это изменение цен станет четвёртым с начала осени и шестнадцатым с начала года.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 36 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 44 копейки,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 65 копеек,
ДТ – 1 рубль 44 копейки.
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Новости Беларуси. С 23 сентября покупка топлива в Беларуси будет обходиться немного дороже. Это изменение цен станет четвёртым с начала осени и шестнадцатым с...
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