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«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи
Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита в 200 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 22 сентября на совещании в Минске заявил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи накануне обсуждался целый блок финансовых проблем. Кроме того, Президенты говорили о политических вопросах, взаимоотношениях России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и о дальнейшем строительстве Союзного государства.
Речь шла и о поставках сельхозпродукции – этот вопрос решат в течении следующей недели. Затронули тему пересечения иностранцами белорусско-российской границы. Александр Лукашенко отметил, что в целом переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Они длились около 6 часов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впрочем, многие вопросы главы государств намерены также обсудить на следующей неделе на саммите СНГ в Душанбе. А к обсуждению двустороннего взаимодействия Президенты вернутся во время форума регионов Беларуси и России 12 октября в Могилеве.
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Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита в 200 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщили в...
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