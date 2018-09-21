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«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

22.09.2018 15:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита в 200 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Об этом 22 сентября на совещании в Минске заявил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи накануне обсуждался целый блок финансовых проблем. Кроме того, Президенты говорили о политических вопросах, взаимоотношениях России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и о дальнейшем строительстве Союзного государства.

«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Речь шла и о поставках сельхозпродукции – этот вопрос решат в течении следующей недели. Затронули тему пересечения иностранцами белорусско-российской границы. Александр Лукашенко отметил, что в целом переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Они длились около 6 часов.

«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если говорить откровенно, это были не сложные, а тяжелые переговоры, но результативные. Первый вопрос больше касался Президентов, и мы эти политические вопросы один на один обсуждали. Это вопросы взаимоотношений наших государствРоссии и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего Украина. В очень позитивном ключе был диалог. Особенно со стороны Президента России.

«В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи

Впрочем, многие вопросы главы государств намерены также обсудить на следующей неделе на саммите СНГ в Душанбе. А к обсуждению двустороннего взаимодействия Президенты вернутся во время форума регионов Беларуси и России 12 октября в Могилеве.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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