Нефть, кредит и граница: Лукашенко провел совещание по итогам переговоров с Путиным

«Основная часть переговоров была один на один с президентом (Путиным). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал Александр Лукашенко.





В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.





... Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — заявил Александр Лукашенко.





«Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», — добавил Лукашенко.





«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет.





А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — отметил Лукашенко.





«Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение этого вопроса», — заявил Президент.





«Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией», — добавил Александр Лукашенко.





Говорилось также о планах взаимных поставок сельхозпродукции, рассказал он. «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», — заявил Лукашенко.





... Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России», — отметил Лукашенко.





Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъ ности создавать в России. «Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее».





Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш, $200 млн кредита, по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. «Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу», — заявил Александр Лукашенко.





«Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — заявил глава государства.





«Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки», — сказал он.





Александр Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.





«Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо.





И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее».





«Это примерно до 3%. Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал», — добавил Лукашенко.





«Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков, — сказал Лукашенко. — Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство… Кстати, это удивило президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал (Владимир Путин), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России».





Лукашенко рассказал, что говорилось также о пересечении гражданами третьих стран белорусско-российской границы. «В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси», — цитирует пресс-служба выступление Александра Лукашенко.











