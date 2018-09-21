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Белорусские хирурги провели редкую и очень сложную операцию на сердце трехмесячному ребенку
В РНПЦ детской хирургии впервые в Республике Беларусь и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребёнку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца, сообщает
Обычно пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к трём-четырём годам их жизни, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца.
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В РНПЦ детской хирургии впервые в Республике Беларусь и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребёнку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца,...
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