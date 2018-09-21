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Учёные заявили о смертельной опасности шашлыка

22.09.2018 15:35 — Разное | Партизан  
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В дыме от открытого огня и из печей присутствует большое количество вредных для здоровья канцерогенов и угарного газа.

Приготовление пищи на углях или на открытом огне не менее опасно, чем курение, так как на 40–60% увеличивает риск развития астмы, пневмонии и других болезней лёгких. Об этом рассказали исследователи из Оксфордского университета в статье, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.


Медики пояснили, что в дыме от открытого огня, а также из древесных и угольных печей, присутствует большое количество вредных для здоровья канцерогенов и угарного газа.

Проанализировав информацию о здоровье 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, не страдающих заболеваниями лёгких и не курящих, учёные выяснили, что у половины участников, периодически или постоянно применявших уголь и дрова для готовки или обогрева, развились заболевания лёгких.

На протяжении нескольких лет порядка 20 тысяч участников исследования скончались от рака и тяжёлых лёгочных болезней, пишет Лайф.ру.

Исследователи объяснили, что даже недолгий контакт с огнём увеличивает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5–5 раз, в связи с чем растёт вероятность развития рака.

— В среднем люди, использующие открытый огонь, на 54% чаще умирали от болезней лёгких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электроплиты, –– отметили учёные.

Сильнее всего такой способ готовки влиял на шансы обзавестись туберкулёзом, астмой и другими хроническими болезнями лёгких.

Напомним, как ранее заявили учёные из Оксфорда, частое употребление пищи, которая была приготовлена на углях, увеличивает риск преждевременной смерти из-за болезней сердца.


 
 
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В дыме от открытого огня и из печей присутствует большое количество вредных для здоровья канцерогенов и угарного газа.
 
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