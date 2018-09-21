Праздничные баталии на карнавале





В городском парке «выясняли отношения» любители спорта. За кубок по волейболу боролись три любительские команды. К заветной победе жителей д. Нача вел Александр Михневич, колледж — Евгений Мамчиц, КСУП «Дотишки» — Денис Здончик. Второе место заняла команда ГПТК. Кубок уехал в Начу.

Дартс собрал тех, кто считает себя самым метким. Победителей выбирали среди женщин и мужчин. Спортивная удача улыбнулась Дмитрию Рудыко и Екатерине Шибовской.

Были желающие и прокатиться на велосипеде с ветерком. Да не просто проехаться, а чтобы не сбить фишки, не съехать с досочки. Это отлично удалось Екатерине Шилинь (3-е место), Алексею Спетелюну (2-е) и Андрею Матуйзо (1-е место).





















