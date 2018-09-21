Путин и Лукашенко обсудили в Сочи ЕАЭС, энергетику, АПК и Украину

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, которые прошли накануне в формате «один на один», обсудили ряд актуальных двусторонних вопросов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В частности, как рассказал по итогам встречи белорусский лидер, на повестке было политическое взаимодействие и экономическое сотрудничество.

Так, Минск и Москва в течение недели выработают план взаимных поставок сельхозпродукции . «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», – сказал Лукашенко.

Обсуждались и другие вопросы. Так, по словам Лукашенко, Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Также Минск рассчитывает на российский госкредит на $1 млрд. Кроме того, по словам президента, Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой в республику темных нефтепродуктов. Беларусь помимо прочего предложила России рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской АЭС и снижения процентной ставки по нему.

Большое внимание стороны уделили и евразийской интеграции – работе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшему строительству Союзного государства.

«Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться, прежде всего, в Душанбе через неделю (на саммите СНГ). Не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», – отметил Лукашенко.

Также президенты обсудили ситуацию на Украине. По словам Лукашенко, разговор прошел в «позитивном ключе».