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Путин и Лукашенко обсудили в Сочи ЕАЭС, энергетику, АПК и Украину
22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, которые прошли накануне в формате «один на один», обсудили ряд актуальных двусторонних вопросов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В частности, как рассказал по итогам встречи белорусский лидер, на повестке было политическое взаимодействие и экономическое сотрудничество.
Так, Минск и Москва в течение недели выработают
Обсуждались и другие вопросы. Так, по словам Лукашенко, Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Также Минск рассчитывает на российский госкредит на $1 млрд. Кроме того, по словам президента, Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой в республику темных нефтепродуктов. Беларусь помимо прочего предложила России рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской АЭС и снижения процентной ставки по нему.
Большое внимание стороны уделили и евразийской интеграции – работе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшему строительству Союзного государства.
Также президенты обсудили ситуацию на Украине. По словам Лукашенко, разговор прошел в «позитивном ключе».
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Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, которые прошли накануне в формате «один на один», обсудили ряд актуальных двусторонних вопросов.
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