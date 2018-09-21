ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин и Лукашенко обсудили в Сочи ЕАЭС, энергетику, АПК и Украину

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, которые прошли накануне в формате «один на один», обсудили ряд актуальных двусторонних вопросов, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

В частности, как рассказал по итогам встречи белорусский лидер, на повестке было политическое взаимодействие и экономическое сотрудничество.

Так, Минск и Москва в течение недели выработают план взаимных поставок сельхозпродукции. «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», – сказал Лукашенко.

Обсуждались и другие вопросы. Так, по словам Лукашенко, Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Также Минск рассчитывает на российский госкредит на $1 млрд. Кроме того, по словам президента, Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой в республику темных нефтепродуктов. Беларусь помимо прочего предложила России рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской АЭС и снижения процентной ставки по нему. 

Большое внимание стороны уделили и евразийской интеграции – работе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшему строительству Союзного государства.

«Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться, прежде всего, в Душанбе через неделю (на саммите СНГ). Не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», – отметил Лукашенко.

Также президенты обсудили ситуацию на Украине. По словам Лукашенко, разговор прошел в «позитивном ключе». 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, которые прошли накануне в формате «один на один», обсудили ряд актуальных двусторонних вопросов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Карнавал весялосці» в Вороново (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика