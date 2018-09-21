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Rozetka олигарха: что даст рынку Беларуси очередная покупка украинского онлайн-ритейлера

22.09.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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На стремительно развивающийся белорусский рынок e-commerce приходит новый игрок. Он составит конкуренцию главному местному маркетплейсу Onliner.by и, не исключено, крупнейшему онлайн-ритейлеру 21vek.by.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59070.php

Rozetka олигарха: что даст рынку Беларуси очередная покупка украинского онлайн-ритейлера

Фото: https://rozetka.com.ua

Как объявил Антимонопольный комитет Украины, ведомство не возражает против приобретения крупнейшим украинским интернет-супермаркетом Rozetka.ua контрольных долей в нескольких онлайн-площадках группы EVO. В частности, речь идет об украинских маркетплейсах Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, а также казахстанской и белорусской площадках Satu.kz и Deal.by. В нише маркетплейсов до сделки активность Rozetka.ua была незначительной.

Руководитель проекта Deal.by Максим Маринич отметил, что Rozetka.ua не планирует работать в Беларуси в розничном сегменте. «Компания собирается оставаться маркетплейсом и развивать другие маркетплейсы», — уточнил он.

Онлайн-ритейлер Rozetka.ua в 2005 году создал Владислав Чечеткин. Компания начинала с интернет-торговли электронной и бытовой техники, в которой за короткий срок стала лидером. В 2010-е годы бизнес разросся за счет новых направлений — продажи в интернете спорттоваров, детского ассортимента, инструментов и автотоваров, канцтоваров, сантехники, парфюмерии и косметики, одежды и обуви, наконец, алкоголя и продуктов питания. В перечень товаров, которые можно приобрести на Rozetka.ua, входят свыше 1,2 млн наименований, компания также оказывает услуги по заказу авиа- и железнодорожных билетов. Rozetka.ua работает с клиентами через пункты выдачи товаров в Киеве и Одессе, курьеров, частные почтовые компании и государственную «Укрпошту». Ее формат примерно похож на то, как в Беларуси функционирует местный лидер онлайн-ритейла — 21vek.by. Белорусская компания была создана Cергеем Вайниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем примерно в то же время — в 2004 году. Правда, у белорусов нет доступа к алкоголю (запрещено на государственном уровне продавать в интернете) и продуктам питания (в сегменте доминирует онлайн-проект e-dostavka.by).

В 2015 году владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин привлек 40 млн долларов от инвестиционного фонда Horizon Capital (в Беларуси фонд до 2015 года был акционером МТБанка), а в 2016 году впервые попал в топ самых богатых украинских бизнесов по версии Forbes.

В свою очередь Группа EVO — это совместный проект украинских инвесторов Николая Палиенко, Тараса Мурашко и Дениса Горового и южноафриканского медиахолдинга Naspers. В 2008 году украинцы инвестировали в несколько торговых площадок на постсоветском пространстве (Prom.ua, Deal.by, Satu.kz и др.). Их проект практически сразу привлек внимание медиагиганта Naspers, который принадлежит восьмому по состоянию богачу Африки Коосу Беккеру. Его холдинг через «дочку» Allegro Group в 2009 году стал владельцем контрольных долей в этих маркетплейсах. В середине 2010-х годов, по версии Gemius, Deal.by входил в топ-30 самых популярных у белорусов сайтов. Выше его из маркетплейсов в этом списке были Onliner.by Ксении и Виталия Шуравко, AliExpress и Kufar.by. Как говорится в сообщении АМКУ, Rozetka.ua выкупает долю Naspers, а остальные инвесторы EVO, Deal.by становятся совладельцами объединенной компании.

Эксперты говорят о продолжении консолидации в местном сегменте e-commerce.

В 2016 году ресурс частных объявлений Kufar.by, запущенный в 2010 году в Байнете скандинавским медиаконгломератом Schibsted Media Group, выкупил у Юрия Зиссераи акционеров TUT.BY площадку частных объявлений Second.by. Она была интегрирована в Kufar.by, и таким образом был создан крупнейший игрок в этом сегменте Байнета.

В 2017 году тон на этом рынке задавала инвестиционная компания «Зубр Капитал» во главе с Олегом Хусаеновым, провернувшая сразу две сделки.

В рамках одной из них владельцы TUT.BY объединили свою автоторговую площадкуA.TUT.BY с проектом av.by Натальи и Андрея Зайцевых под их брендом. После этого av.by получил инвестиции и вошел в портфель фонда Zubr Capital Fund I. В рамках второй из них «Зубр Капитал» выкупил долю в крупнейшем онлайн-ритейлере 21vek.by.

 
 
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На стремительно развивающийся белорусский рынок e-commerce приходит новый игрок. Он составит конкуренцию главному местному маркетплейсу Onliner.by и, не исключено,...
 
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