|
Лукашенко: Сроки строительства БелАЭС сорваны, договорились, что срок возврата кредита надо продлить
22.09.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
«Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки», — передает слова президента пресс-служба.
Белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены, пояснил президент.
«Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», — отметил президент.
«Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал», — добавил он.
Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.
Как ранее
На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых».
Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.
Недавно «Росатом»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: Сроки строительства БелАЭС сорваны, договорились, что срок возврата кредита надо продлить
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)