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В воскресенье 23 сентября снова подорожает топливо
22.09.2018 16:32 — Разное | Ежедневник
Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 23 сентября подорожает на 1 копейку.
Об этом сообщили
В "Белнефтехиме" отметили, что концерн продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, с учетом продолжающегося роста цены на нефть в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.
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Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 23 сентября подорожает на 1 копейку.
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