В воскресенье 23 сентября снова подорожает топливо





Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 23 сентября подорожает на 1 копейку.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим". Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,36 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,44 рубля, АИ-98-К5-Евро - 1,65 рублей, дизельного топлива - 1,44 рубля.

В "Белнефтехиме" отметили, что концерн продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, с учетом продолжающегося роста цены на нефть в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.