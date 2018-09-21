Минское «Динамо» после двух гостевых побед подряд постарается закрепить успех в матче с московскими одноклубниками.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» крайне неудачно начали сезон, проиграв пять из шести первых встреч, но смогли эффективно начать гостевую серию, выиграв в Ярославле у «Локомотива» (2:1) и в Череповце у «Северстали» (4:1).

Эти победы позволили минчанам покинуть последнюю строку Западной конференции, на которой сейчас располагается именно «Динамо» из Москвы.

Клуб из столицы России располагает мощнейшим составом. В его ростере значатся вратарь Александр Еременко, защитники Илья Никулин, Юусо Хиетанен, Микко Койвисто, нападающие Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Дастин Бойд и Патрик Закриссон.

Впрочем, даже такой подбор исполнителей не приносит результата. По этой причине все громче звучат разговоры о скорой замене главного тренера Владимира Воробьева на Олега Знарка, дважды приводившего москвичей к победе в Кубке Гагарина.

«Динамо» (Москва): Бочаров (Еременко); Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачев — Афиногенов; Волков — Никулин, Брюквин — Закриссон — Петунин; Зайцев — Вишневский, Панкратов — Мозер — Индрашис; Меньшиков — Прибыльский, Моисеев — Ефремов — Сидляров.

«Динамо» (Минск): Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Пулккинен — Хауден — Павлович; Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов; Евенко, Дроздов — Волков — Буйницкий, Литвинов.

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