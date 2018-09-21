Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия 12 октября в Могилеве – вице-премьер Русый

Вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый заявляет, что 12 октября в Могилеве на V Форуме регионов Беларуси и России состоится подписание баланса поставок продовольствия.

"По этим балансам мы договорились, они согласованы с Российской Федерацией. С согласия глав государств они будут подписаны 12 октября на Форуме регионов", - заявил М.Русый.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА .

Вопрос взаимной поставки продовольствия обсуждали президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу на переговорах в Сочи.

М.Русый отметил, что вопрос взаимных поставок продовольствия "вчера состоялся принципиальный двусторонний разговор именно с позиций того, что есть целый ряд документов, договоров, соглашений, техрегламентов, которые должны выполняться обеими сторонами, независимо от той ситуации, которая складывается на рынке". По его словам, "поставлена задача посмотреть балансы - тот объем, который необходим Российской Федерации для того, чтобы закрыть внутренние потребности".

Как сообщалось, А.Лукашенко сообщил в субботу, что Беларусь и Россия договорились в течение недели согласовать индикативный баланс взаимных поставок сельхозпродукции.

"Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября - ИФ) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", - заявил глава государства.

Соответствующие балансы будут подписаны на правительственном уровне.

"Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России", - сказал А.Лукашенко.

Оценивая действия российской стороны президент сказал: "Что-то не понравилось - закрыли предприятие (запретили ввоз продукции в РФ – ИФ)". "И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок", - подчеркнул белорусский президент.

"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - отметил А.Лукашенко.