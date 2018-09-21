ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия окончательно решили вопрос нефтяных пошлин и расчетов с Газпромом

22.09.2018 15:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и договорились о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ ПАО "Газпром", сообщила пресс-служба белорусского президента.

В сообщении сказано, что соответствующий телефонный разговор президентов двух стран состоялся после прошедшего в субботу в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров в Сочи 21 сентября.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи", - сказано в сообщении пресс-службы, которое приводит госагентство БелТА.

"В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в субботу на совещании с правительством А.Лукашенко сообщил, что в пятницу на переговорах в Сочи Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" части поставок сырой нефти и поставкой темных нефтепродуктов, а поиск окончательного решения продолжится в ходе предстоящих встреч с президентом России.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (в ходе предстоящего саммита СНГ - ИФ) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил президент.

Президент предложил членам правительства вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. При этом вопрос торговли нефтепродуктами обсуждается в контексте поставок российского газа и оплаты за него. "Прежде всего (вопросы – ИФ) связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к членам правительства.

Как сообщалось, Россия заявила о намерении резко сократить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета. Минфин России не исключал, что поставки нефтепродуктов в Беларусь могут быть снижены до 100-300 тыс.тонн в год. За 7 месяцев этого года Беларусь импортировала из РФ 2,4 млн тонн нефтепродуктов.

А.Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Беларусь в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

Беларусь ранее регулярно поднимала вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий и планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС. Цена поставок на 2018 и 2019 годы была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за тысячу кубометров соответственно.

С апреля 2017 года российская сторона не поднимала вопрос об оплате природного газа со стороны Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Беларуси средств от...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Никогда нельзя складывать весла". Как жил Анатолий Капский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика