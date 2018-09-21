ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко инициирует кооперацию с Россией в машиностроении, сетует на недостаточное взаимодействие чиновников

22.09.2018 14:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о полном взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным в части кооперации в машиностроении и подчеркивает недостаточную работу правительственных чиновников в этом направлении.

"Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", - сказал А.Лукашенко на совещании с правительством в субботу в Минске.

Президента цититрует госагентство БелТА.

"Если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России? Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с президентом России", - отметил А.Лукашенко.

 "Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами - министр с министром, вице-премьер с вице-премьером", - подчеркнул президент.

 "Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе", - добавил А.Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о полном взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным в части кооперации в машиностроении и подчеркивает...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД России: Беларусь или Белоруссия – просто братья!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика