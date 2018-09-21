Лукашенко инициирует кооперацию с Россией в машиностроении, сетует на недостаточное взаимодействие чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о полном взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным в части кооперации в машиностроении и подчеркивает недостаточную работу правительственных чиновников в этом направлении.

"Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", - сказал А.Лукашенко на совещании с правительством в субботу в Минске.

Президента цититрует госагентство БелТА.

"Если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России? Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с президентом России", - отметил А.Лукашенко.

"Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами - министр с министром, вице-премьер с вице-премьером", - подчеркнул президент.

"Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе", - добавил А.Лукашенко.