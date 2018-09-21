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Белоозерск в публикациях «Маяка». Новые горизонты

22.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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2011 год

Будет новая электростанция

В г. Белоозерске 21 июля дан старт совместному белорусско-китайскому инвестиционному проекту «Строительство ТЭС ПГУ класса мощности 400 МВт в г. Белоозерске». Этим будет заниматься «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация». В торжественной обстановке состоялось открытие символического знака – первого камня в основание энергоблока мощностью 427 МВт.

Маргарита ГОРОВАЯ.

Музей под открытым небом

В средней школе №1 г. Белоозерска учитель истории О.В. Крестьянинов вместе с учениками создает музей исторических камней на школьном дворе. Среди его экспонатов камни с иероглифами, принадлежащими культурам разных стран и народов, доставленные из Латинской Америки, Испании, Италии, многих стран Европы.

Константин ДРОНЬ.

2012 год

Добрый китайский след

Китайская компания подарила городу энергетиков четыре детские игровые площадки. Представитель Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации, директор по строительной площадке Березовской ГРЭС Чи Яньцзюнь сам приехал к председателю Белоозерского горисполкома Вячеславу Домбровскому с предложением о помощи для города. Сразу остановились на площадках, потому что для власти вопрос обустройства дворов детским оборудованием как раз и требо вал полного решения.

Нина КРУКОВИЧ.

Даша поедет в Швецию

Дни шведской и белорусской литературы «По следам Адама Мицкевича» прошли в Польше и Беларуси. А в Брестской областной библиотеке имени Горького под эгидой Шведского национального союза «За грамадства без наркотыкаў» состоялся молодежный поэтический конкурс,
в котором приняли участие 182 человека из Брестской области. Бесспорным лидером стала ученица 10 класса белоозерской СШ №3 Даша Пыжьянова. Помимо диплома I степени и ценного по дарка, Даша привезла приглашение посетить Швецию.

Маргарита ГОРОВАЯ.

 

 2013 год

Республиканская победа

Город энергетиков заслуженно награжден за победу в республиканском конкурсе по благоустройству среди малых городов с населением до 15 тысяч человек. Переходящий вымпел и свидетельство о присвоении первого места в республике вручил белоозерцам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства страны Анатолий Васильевич Шагун.

Татьяна АМБРАЖУК.

Победа на мировом уровне

Образцовый ансамбль народного танца «Журавинка» вернулся с Международной танцевальной олимпиады из Москвы с громкой победой и еще одним ярким достижением. Победу юным танцорам из Белоозерска принес белорусский народный танец «Кивуха», поставленный художественным руководителем ансамбля Еленой Быкович.

Маргарита ГОРОВАЯ.

 

2014 год

Достойное место в энергосистеме

14 марта подписан акт ввода
в эксплуатацию современного энергоблока ПГУ-427 МВт на площадке Березовской ГРЭС. Объект построен по новейшим технологиям мировых производителей с коэффициентом полезного действия 58%. Он был реализован РУП «Брестэнерго» совместно с китайской корпорацией СМЕС в рамках белорусско-китайского инвестиционного проекта.

Владимир СЕМЕНЯКО, директор Березовской ГРЭС.

Адкрыццё касцёла ў Бела-азёрску

Урачыстая і важная падзея адбылася ў Белаазёрску: тут адчыніў свае дзверы новы пабудаваны касцёл у гонар Маці Бо-
жай Ружанцовай. Была асвечана зямля, на якой ён з’явіўся, а таксама закладзены вуглавы базальтавы камень, узяты з падмурка касцёла Андрэя Баболі ў г. Іванаве – апекуна Пінскай дыяцэзіі.

Разалія КАРПЕШ. 

 

2015 год

Когда едины – мы непобедимы

Белоозерск стал 51-м городом Беларуси, где в присутствии многих сотен людей на ура прошла республиканская граждан-ско-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!». На главной сцене праздника состоялось чествование лучших людей труда и трудовых династий. Своими талантами порадовали публику известные артисты, особенно тепло принимали зрители финалистов республиканского конкурса ФПБ «Новые голоса для любимой страны».

Розалия КАРПЕШ.  

Золотая сварка

Команда филиала РУП «Брест-энерго» «Белоозерскэнергоремонт» снова вернулась с победой с конкурса сварщиков Беларуси с международным участием. Первое место с большим отрывом от ближайших конкурентов занял электросварщик механизированной сварки в смесях активных газов Сергей Силюк.

Ольга БОБОЛЯ, г. Белоозерск.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 

 

 
Теги: Брест
 
 
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Специальный выпуск архивных публикаций к 60-летию г. Белоозерска (заключительная пятилетка).
 
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