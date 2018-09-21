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Старые песни о главном: спели «Бадминтон»
22.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Березовская группа «Кальмары» исполнила свой хит «Бадминтон» на международном турнире по бадминтону, проходившем в Минске на «Falcon Club арене».
«Мы выступали в день финальных матчей, мероприятие посетил заместитель министра спорта, а вел известный шоумен Максим Югов. Весь турнир освещался на канале «Беларусь 5», – дополнительно рассказал вокалист «Кальмаров» Сергей Машкович.
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Березовская группа «Кальмары» исполнила свой хит «Бадминтон» на международном турнире по бадминтону, проходившем в Минске на «Falcon Club арене».
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